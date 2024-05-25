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Зарядіть повербанки — в Одесі планові та стабілізаційні відключення

25 травня 2024 10:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Зарядіть повербанки — в Одесі планові та стабілізаційні відключення
Лампочка не світить. Фото: УНІАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 25 травня, в Одеській області підвечір запроваджено стабілізаційні відключення світла. Окрім цього, енергетики проводять ремонтні роботи на мережах, тому в деяких одеситів світла не буде до 19:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись залежно від виконання робіт. 

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Стабілізаційні відключення 

Графік стабілізаційних відключень в Одеській області діятиме 25 травня для  промислових  та побутових споживачів з 20:00 до 22:00. 

Де не буде світла через планові роботи

Центральний РЕМ

  • вул. Ближні Млини (Кондренка) 97, 97а, 99,
  • вул. Малішевського (Гастелло), 9-55,  
  • вул. Квіткова, 1-21,
  • вул. Квітнева, 20-33,  
  • вул. Клименко, 25, 33,
  • вул. Кордонна, 25-74,
  • вул. Миколи Лисенка (Корнюшина), 1-27,
  • вул. Косяченко Олексія, 2- 54,
  • вул. Йозефа Прибіка (Мінська), 30-49,
  • вул. Пастера, 17,19,
  • вул. Кінна, 2/4, 6, 8/10, 12, 14,
  • вул. Торгова, 20,
  • вул. Університетська (Єлісаветинська), 1, 3,
  • вул. Платонова,1-126,
  • вул. Радісна, 114,116,
  • вул. Святослава Ріхтера, 33-109,
  • вул. Сільська, 29-44,  
  • вул. Тетяни Тесс, 3-14, 18, 19, 19г, 34а, 43б,  
  • вул. Туристська, 7-15,  
  • пров. 1-й Бузковий, 1-6,
  • пров. 2-й Бузковий, 1-19, пров. Бузьковий, 2/корп.2,
  • пров. Килимовий, 5, 7, 9,
  • пров. Кострова, 7, 30, 34, 37,
  • проїзд Бузьковий, 1-6. 

Роботи до 19:00.

Центральний РЕМ

  • вул. Академіка Воробйова, 14-18,
  • вул. Виставочна, 13-32,
  • вул. Зорінська, 34, 34,
  • вул. Ліза Чайкіна, 1-19,
  • вул. Нечуя-Левицького, 4-16,
  • вул. Одеська, 48, 48а,
  • вул. Паркова, 28, 28а.   

Роботи до 18:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Більше про відключення світла в Одесі

Нагадаємо, в Україні нинішній тариф на електричну енергію для населення щонайменше занижений удвічі. Тому фінансові надходження від підвищення ціни, що заплановане з 1 червня 2024 року, пішли б на відновлення пошкодженої енергосистеми.

Також ми писали, що нову ціну хочуть прив'язати до обсягу споживання.

Додамо, що у 2024 році уряд дозволив відключати електроенергію побутовим споживачам, які накопичили борги за житлово-комунальні послуги. Відомо, кого з українців можуть покликати до суду за неоплату комуналки, а кому списати борг. 

 

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