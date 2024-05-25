Зарядіть повербанки — в Одесі планові та стабілізаційні відключення

Лампочка не світить. Фото: УНІАН

Сьогодні, 25 травня, в Одеській області підвечір запроваджено стабілізаційні відключення світла. Окрім цього, енергетики проводять ремонтні роботи на мережах, тому в деяких одеситів світла не буде до 19:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Стабілізаційні відключення

Графік стабілізаційних відключень в Одеській області діятиме 25 травня для промислових та побутових споживачів з 20:00 до 22:00.

Де не буде світла через планові роботи

Центральний РЕМ

вул. Ближні Млини (Кондренка) 97, 97а, 99,

вул. Малішевського (Гастелло), 9-55,

вул. Квіткова, 1-21,

вул. Квітнева, 20-33,

вул. Клименко, 25, 33,

вул. Кордонна, 25-74,

вул. Миколи Лисенка (Корнюшина), 1-27,

вул. Косяченко Олексія, 2- 54,

вул. Йозефа Прибіка (Мінська), 30-49,

вул. Пастера, 17,19,

вул. Кінна, 2/4, 6, 8/10, 12, 14,

вул. Торгова, 20,

вул. Університетська (Єлісаветинська), 1, 3,

вул. Платонова,1-126,

вул. Радісна, 114,116,

вул. Святослава Ріхтера, 33-109,

вул. Сільська, 29-44,

вул. Тетяни Тесс, 3-14, 18, 19, 19г, 34а, 43б,

вул. Туристська, 7-15,

пров. 1-й Бузковий, 1-6,

пров. 2-й Бузковий, 1-19, пров. Бузьковий, 2/корп.2,

пров. Килимовий, 5, 7, 9,

пров. Кострова, 7, 30, 34, 37,

проїзд Бузьковий, 1-6.

Роботи до 19:00.

Центральний РЕМ

вул. Академіка Воробйова, 14-18,

вул. Виставочна, 13-32,

вул. Зорінська, 34, 34,

вул. Ліза Чайкіна, 1-19,

вул. Нечуя-Левицького, 4-16,

вул. Одеська, 48, 48а,

вул. Паркова, 28, 28а.

Роботи до 18:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Більше про відключення світла в Одесі

Нагадаємо, в Україні нинішній тариф на електричну енергію для населення щонайменше занижений удвічі. Тому фінансові надходження від підвищення ціни, що заплановане з 1 червня 2024 року, пішли б на відновлення пошкодженої енергосистеми.

Також ми писали, що нову ціну хочуть прив'язати до обсягу споживання.

Додамо, що у 2024 році уряд дозволив відключати електроенергію побутовим споживачам, які накопичили борги за житлово-комунальні послуги. Відомо, кого з українців можуть покликати до суду за неоплату комуналки, а кому списати борг.