Зарядіть повербанки — в Одесі планові та стабілізаційні відключення
Сьогодні, 25 травня, в Одеській області підвечір запроваджено стабілізаційні відключення світла. Окрім цього, енергетики проводять ремонтні роботи на мережах, тому в деяких одеситів світла не буде до 19:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись залежно від виконання робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Стабілізаційні відключення
Графік стабілізаційних відключень в Одеській області діятиме 25 травня для промислових та побутових споживачів з 20:00 до 22:00.
Де не буде світла через планові роботи
Центральний РЕМ
- вул. Ближні Млини (Кондренка) 97, 97а, 99,
- вул. Малішевського (Гастелло), 9-55,
- вул. Квіткова, 1-21,
- вул. Квітнева, 20-33,
- вул. Клименко, 25, 33,
- вул. Кордонна, 25-74,
- вул. Миколи Лисенка (Корнюшина), 1-27,
- вул. Косяченко Олексія, 2- 54,
- вул. Йозефа Прибіка (Мінська), 30-49,
- вул. Пастера, 17,19,
- вул. Кінна, 2/4, 6, 8/10, 12, 14,
- вул. Торгова, 20,
- вул. Університетська (Єлісаветинська), 1, 3,
- вул. Платонова,1-126,
- вул. Радісна, 114,116,
- вул. Святослава Ріхтера, 33-109,
- вул. Сільська, 29-44,
- вул. Тетяни Тесс, 3-14, 18, 19, 19г, 34а, 43б,
- вул. Туристська, 7-15,
- пров. 1-й Бузковий, 1-6,
- пров. 2-й Бузковий, 1-19, пров. Бузьковий, 2/корп.2,
- пров. Килимовий, 5, 7, 9,
- пров. Кострова, 7, 30, 34, 37,
- проїзд Бузьковий, 1-6.
Роботи до 19:00.
Центральний РЕМ
- вул. Академіка Воробйова, 14-18,
- вул. Виставочна, 13-32,
- вул. Зорінська, 34, 34,
- вул. Ліза Чайкіна, 1-19,
- вул. Нечуя-Левицького, 4-16,
- вул. Одеська, 48, 48а,
- вул. Паркова, 28, 28а.
Роботи до 18:00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Більше про відключення світла в Одесі
Нагадаємо, в Україні нинішній тариф на електричну енергію для населення щонайменше занижений удвічі. Тому фінансові надходження від підвищення ціни, що заплановане з 1 червня 2024 року, пішли б на відновлення пошкодженої енергосистеми.
Також ми писали, що нову ціну хочуть прив'язати до обсягу споживання.
Додамо, що у 2024 році уряд дозволив відключати електроенергію побутовим споживачам, які накопичили борги за житлово-комунальні послуги. Відомо, кого з українців можуть покликати до суду за неоплату комуналки, а кому списати борг.
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