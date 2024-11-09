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Зарядите повербанки — в Одессе сегодня не будет света

9 ноября 2024 09:59
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Отключение электроэнергии в Одессе 9 ноября: адреса и график
Энергетик ремонтирует оборудование. Фото иллюстративный: Укрэнерго
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В субботу, 9 ноября, на территории Одессы будут проводиться ремонтные работы, из-за которых некоторые улицы временно останутся без электроснабжения, пока будут работать сотрудники ДТЭК. Работы будут продолжаться до вечера.

Об этом в субботу, 9 ноября, сообщили в Одесском городском совете.

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Адреса отключения света. Фото: скриншот

Где нет света

Южный РЭС

Отключения ожидаются до 18:00 на следующих улицах:

  • ул. Абрикосовая, 4-105а,
  • ул. Дачно, 4/2,
  • ул. Дубовая Роща, 2-57,
  • ул. Лигинская, 11-33,
  • ул. Бориса Эдуардса, 28-40в,
  • ул. Рыболовная, 20,
  • ул. Равенства, 84-195,
  • ул. Айвазовского, 34,
  • дор. Фонтанская, 106/37, 106/40,
  • пер. 1-й Равенства, 86,90, 197,
  • пер. Абрикосовый, 1-43,
  • пер. Равенства, 92,
  • пер. Янтарный, 6-8/корп.3.

Северный РЭС

Проведение работ до 19:00 по адресу:

  • ул. 1-я Пересыпская, 1,
  • ул. Авангардная, 1-31,
  • ул. Бадаева, 9-90а,
  • ул. Высокая, 1-20,
  • ул. Г. Гудовича, 1-3916,
  • ул. Дорожная, 1-22,
  • ул. Листяна, 1-13,
  • ул. Летняя, 1-41,
  • ул. Металлистов, 1-15,
  • ул. Мирная, 1-29,
  • ул. Неждановой, 1-129,
  • ул. Шполянская, 74-105,
  • ул. Обрывистая, 1-22,
  • ул. Озерная, 26-66,
  • ул. Осенняя, 1-12,
  • ул. Павлодарского, 1-76,
  • ул. Проф. Коровицкого, 1-151,
  • ул. Светлая, 1-14,
  • ул. С. Ядова, 58,
  • ул. Украинская, 1-20,
  • ул. Ховкина, 2-74,
  • пер. 1-й Пересыпский 1-19,
  • пер. Марии Станишвской, 1а-21,
  • пер. Ковыловой, 1-17,
  • пер. Крыжановский, 1-28,
  • пер. Неждановой, 1-8,
  • пер. Ионы Атаманского, 1-15,
  • пер. Сумской, 2-28,
  • пер. Шахтинский, 1-19,
  • пер. Шебелинский, 1-16,
  • спуск 2-й Пересыпский, 1-23.

Центральный РЭС

Отключение электроэнергии до 17:00 на следующих улицах:

  • ул. Бажана, 1-20,
  • ул. Богуна, 6а, 12/2, 21,
  • ул. Бреуса, 16, 18,
  • ул. Композитора Вербицкого, 1-63а,
  • ул. Композитора Лятошинского, 15-37а,
  • ул. Малишевского, 9-55,
  • ул. Гранатная, 1-25,
  • ул. Й. Прибика, 7-49,
  • ул. Цветочная, 1-21,
  • ул. Апрельская, 1-33/1,
  • ул. Клименко, 25, 33в,
  • ул. Ближние Мельницы, 1а-99,
  • ул. Граничная, 3а-74в,
  • ул. Косяченко Е., 1-54/2,
  • ул. Ивана Фунтова, 30-54,
  • ул. Вадатурского, 79-152,
  • ул. М. Лысенко, 1а-27а,
  • ул. Родоканаки, 13,
  • ул. Платанова, 1-26,
  • ул. Радостная, 114, 116,
  • ул. С. Рихтера, 8-109,
  • ул. Сельская, 7-44,
  • ул. Анны Михайленко, 6-63,
  • ул. Текстильщиков, 1-14а,
  • ул. Т. Тесс, 1-60а,
  • ул. Тенистая, 9/корп.12,
  • ул. Туристская, 1-19,
  • ул. Ференца Листа, 1-65, взр.
  • ул. Овидиопольская, 3/1,
  • пер. 1-й Сиреневый, 1-6,
  • пер. 2-й Сиреневый, 1-19,
  • пер. Сиреневый, 2/корп.2,
  • пер. Гранатный, 2-8/корп.1,
  • пер. Цветочный, 10,
  • пер. Ковровый, 5,7,9,
  • пер. Граничный, 1-35,
  • пер. Короткий, 2-4,
  • ул. Ольги Благовидовой, 7-37а,
  • пер. Малиновский, 7,
  • пер. Мостовой, 1-4,
  • пер. Парашютный, 1,1б,
  • пер. К. Пигрова, 25,
  • пер. Туристский, 2-12б,
  • проезд Сиреневый, 1-6.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, многие украинские семьи в ноябре 2024 года получат субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Заявки могут подавать все желающие. Также в случае нарушения условий оплаты или других правил, поставщик имеет право ограничить электроснабжение для потребителя.

свет коммунальные услуги Одесса Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы

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