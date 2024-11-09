Відключення електроенергії в Одесі 9 листопада: адреси та графік

Енергетик ремонтує обладнання. Фото ілюстративне: Укренерго

У суботу, 9 листопада, на території Одеси проводитимуться ремонтні роботи, через які деякі вулиці тимчасово залишаться без електропостачання, поки працюватимуть співробітники ДТЕК. Роботи триватимуть до вечора.

Про це у суботу, 9 листопада, повідомили в Одеській міській раді.

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Південний РЕМ

Відключення очікуються до 18:00 на наступних вулицях:

вул. Абрикосова, 4-105а,

вул. Дачна, 4/2,

вул. Дубовий Гай, 2-57,

вул. Лігінська, 11-33,

вул. Бориса Едуардса, 28-40в,

вул. Рибальська, 20,

вул. Рівності, 84-195,

вул. Айвазовського, 34,

дор. Фонтанська, 106/37, 106/40,

пров. 1-й Рівності, 86,90, 197,

пров. Абрикосовий, 1-43,

пров. Рівності, 92,

пров. Янтарний, 6-8/корп.3.

Північний РЕМ

Проведення робіт до 19:00 за адресами:

вул. 1-а Пересипська, 1,

вул. Авангардна, 1-31,

вул. Бадаєва, 9-90а,

вул. Висока, 1-20,

вул. Г. Гудовича, 1-3916,

вул. Дорожня, 1-22,

вул. Листяна, 1-13,

вул. Літня, 1-41,

вул. Металістів, 1-15,

вул. Мирна, 1-29,

вул. Нежданової, 1-129,

вул. Шполянська, 74-105,

вул. Обривиста, 1-22,

вул. Озерна, 26-66,

вул. Осіння, 1-12,

вул. Павлодарського, 1-76,

вул. Проф. Коровицького, 1-151,

вул. Світла, 1-14,

вул. С. Ядова, 58,

вул. Українська, 1-20,

вул. Хавкіна, 2-74,

пров. 1-й Пересипський 1-19,

пров. Марії Станішсвської, 1а-21,

пров. Ковиловий, 1-17,

пров. Крижанівський, 1-28,

пров. Нежданової, 1-8,

пров. Іони Отаманського, 1-15,

пров. Сумський, 2-28,

пров. Шахтинський, 1-19,

пров. Шебелинський, 1-16,

узвіз 2-й Пересипський, 1-23.

Центральний РЕМ

Відключення електроенергії до 17:00 на таких вулицях:

вул. Бажана, 1-20,

вул. Богуна, 6а, 12/2, 21,

вул. Бреуса, 16, 18,

вул. Композитора Вербицького, 1-63а,

вул. Композитора Лятошинського, 15-37а,

вул. Малішевського, 9-55,

вул. Гранатна, 1-25,

вул. Й. Прибіка, 7-49,

вул. Квіткова, 1-21,

вул. Квітнева, 1-33/1,

вул. Клименка, 25, 33в,

вул. Ближні Млини, 1а-99,

вул. Кордонна, 3а-74в,

вул. Косяченка О., 1-54/2,

вул. Івана Фунтового, 30-54,

вул. Вадатурського, 79-152,

вул. М. Лисенка, 1а-27а,

вул. Родоканакі, 13,

вул. Платанова, 1-26,

вул. Радісна, 114, 116,

вул. С. Ріхтера, 8-109,

вул. Сільська, 7-44,

вул. Ганни Михайленко, 6-63,

вул. Текстильників, 1-14а,

вул. Т. Тесс, 1-60а,

вул. Тіниста, 9/корп.12,

вул. Туристська, 1-19,

вул. Ференца Ліста, 1-65, дор.

вул. Овідіопольська, 3/1,

пров. 1-й Бузковий, 1-6,

пров. 2-й Бузковий, 1-19,

пров. Бузковий, 2/корп.2,

пров. Гранатний, 2-8/корп.1,

пров. Квітковий, 10,

пров. Килимовий, 5,7,9,

пров. Кордонний, 1-35,

пров. Короткий, 2-4,

вул. Ольги Благовидової, 7-37а,

пров. Малиновський, 7,

пров. Мостовий, 1-4,

пров. Парашутний, 1,1б,

пров. К. Пігрова, 25,

пров. Туристський, 2-12б,

проїзд Бузковий, 1-6.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, багато українських родин у листопаді 2024 року отримають субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Заявки можуть подавати всі охочі. Також разі порушення умов оплати або інших правил, постачальник має право обмежити електропостачання для споживача.