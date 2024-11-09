Відключення електроенергії в Одесі 9 листопада: адреси та графік

Зарядіть повербанки — в Одесі сьогодні не буде світла
У суботу, 9 листопада, на території Одеси проводитимуться ремонтні роботи, через які деякі вулиці тимчасово залишаться без електропостачання, поки працюватимуть співробітники ДТЕК. Роботи триватимуть до вечора.
Про це у суботу, 9 листопада, повідомили в Одеській міській раді.
Де немає світла
Південний РЕМ
Відключення очікуються до 18:00 на наступних вулицях:
- вул. Абрикосова, 4-105а,
- вул. Дачна, 4/2,
- вул. Дубовий Гай, 2-57,
- вул. Лігінська, 11-33,
- вул. Бориса Едуардса, 28-40в,
- вул. Рибальська, 20,
- вул. Рівності, 84-195,
- вул. Айвазовського, 34,
- дор. Фонтанська, 106/37, 106/40,
- пров. 1-й Рівності, 86,90, 197,
- пров. Абрикосовий, 1-43,
- пров. Рівності, 92,
- пров. Янтарний, 6-8/корп.3.
Північний РЕМ
Проведення робіт до 19:00 за адресами:
- вул. 1-а Пересипська, 1,
- вул. Авангардна, 1-31,
- вул. Бадаєва, 9-90а,
- вул. Висока, 1-20,
- вул. Г. Гудовича, 1-3916,
- вул. Дорожня, 1-22,
- вул. Листяна, 1-13,
- вул. Літня, 1-41,
- вул. Металістів, 1-15,
- вул. Мирна, 1-29,
- вул. Нежданової, 1-129,
- вул. Шполянська, 74-105,
- вул. Обривиста, 1-22,
- вул. Озерна, 26-66,
- вул. Осіння, 1-12,
- вул. Павлодарського, 1-76,
- вул. Проф. Коровицького, 1-151,
- вул. Світла, 1-14,
- вул. С. Ядова, 58,
- вул. Українська, 1-20,
- вул. Хавкіна, 2-74,
- пров. 1-й Пересипський 1-19,
- пров. Марії Станішсвської, 1а-21,
- пров. Ковиловий, 1-17,
- пров. Крижанівський, 1-28,
- пров. Нежданової, 1-8,
- пров. Іони Отаманського, 1-15,
- пров. Сумський, 2-28,
- пров. Шахтинський, 1-19,
- пров. Шебелинський, 1-16,
- узвіз 2-й Пересипський, 1-23.
Центральний РЕМ
Відключення електроенергії до 17:00 на таких вулицях:
- вул. Бажана, 1-20,
- вул. Богуна, 6а, 12/2, 21,
- вул. Бреуса, 16, 18,
- вул. Композитора Вербицького, 1-63а,
- вул. Композитора Лятошинського, 15-37а,
- вул. Малішевського, 9-55,
- вул. Гранатна, 1-25,
- вул. Й. Прибіка, 7-49,
- вул. Квіткова, 1-21,
- вул. Квітнева, 1-33/1,
- вул. Клименка, 25, 33в,
- вул. Ближні Млини, 1а-99,
- вул. Кордонна, 3а-74в,
- вул. Косяченка О., 1-54/2,
- вул. Івана Фунтового, 30-54,
- вул. Вадатурського, 79-152,
- вул. М. Лисенка, 1а-27а,
- вул. Родоканакі, 13,
- вул. Платанова, 1-26,
- вул. Радісна, 114, 116,
- вул. С. Ріхтера, 8-109,
- вул. Сільська, 7-44,
- вул. Ганни Михайленко, 6-63,
- вул. Текстильників, 1-14а,
- вул. Т. Тесс, 1-60а,
- вул. Тіниста, 9/корп.12,
- вул. Туристська, 1-19,
- вул. Ференца Ліста, 1-65, дор.
- вул. Овідіопольська, 3/1,
- пров. 1-й Бузковий, 1-6,
- пров. 2-й Бузковий, 1-19,
- пров. Бузковий, 2/корп.2,
- пров. Гранатний, 2-8/корп.1,
- пров. Квітковий, 10,
- пров. Килимовий, 5,7,9,
- пров. Кордонний, 1-35,
- пров. Короткий, 2-4,
- вул. Ольги Благовидової, 7-37а,
- пров. Малиновський, 7,
- пров. Мостовий, 1-4,
- пров. Парашутний, 1,1б,
- пров. К. Пігрова, 25,
- пров. Туристський, 2-12б,
- проїзд Бузковий, 1-6.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, багато українських родин у листопаді 2024 року отримають субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Заявки можуть подавати всі охочі. Також разі порушення умов оплати або інших правил, постачальник має право обмежити електропостачання для споживача.
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