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Зарядіть повербанки — в Одесі сьогодні не буде світла

9 листопада 2024 09:59
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Відключення електроенергії в Одесі 9 листопада: адреси та графік
Енергетик ремонтує обладнання. Фото ілюстративне: Укренерго
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

У суботу, 9 листопада, на території Одеси проводитимуться ремонтні роботи, через які деякі вулиці тимчасово залишаться без електропостачання, поки працюватимуть співробітники ДТЕК. Роботи триватимуть до вечора.

Про це у суботу, 9 листопада, повідомили в Одеській міській раді.

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Адреси відключення світла. Фото: скриншот

Де немає світла

Південний РЕМ

Відключення очікуються до 18:00 на наступних вулицях:

  • вул. Абрикосова, 4-105а,
  • вул. Дачна, 4/2,
  • вул. Дубовий Гай, 2-57,
  • вул. Лігінська, 11-33,
  • вул. Бориса Едуардса, 28-40в,
  • вул. Рибальська, 20,
  • вул. Рівності, 84-195,
  • вул. Айвазовського, 34,
  • дор. Фонтанська, 106/37, 106/40,
  • пров. 1-й Рівності, 86,90, 197,
  • пров. Абрикосовий, 1-43,
  • пров. Рівності, 92,
  • пров. Янтарний, 6-8/корп.3. 

Північний РЕМ

Проведення робіт до 19:00 за адресами:

  • вул. 1-а Пересипська, 1,
  • вул. Авангардна, 1-31,
  • вул. Бадаєва, 9-90а,
  • вул. Висока, 1-20,
  • вул. Г. Гудовича, 1-3916,
  • вул. Дорожня, 1-22,
  • вул. Листяна, 1-13,
  • вул. Літня, 1-41,
  • вул. Металістів, 1-15,
  • вул. Мирна, 1-29,
  • вул. Нежданової, 1-129,
  • вул. Шполянська, 74-105,
  • вул. Обривиста, 1-22,
  • вул. Озерна, 26-66,
  • вул. Осіння, 1-12,
  • вул. Павлодарського, 1-76,
  • вул. Проф. Коровицького, 1-151,
  • вул. Світла, 1-14,
  • вул. С. Ядова, 58,
  • вул. Українська, 1-20,
  • вул. Хавкіна, 2-74,
  • пров. 1-й Пересипський 1-19,
  • пров. Марії Станішсвської, 1а-21,
  • пров. Ковиловий, 1-17,
  • пров. Крижанівський, 1-28,
  • пров. Нежданової, 1-8,
  • пров. Іони Отаманського, 1-15,
  • пров. Сумський, 2-28,
  • пров. Шахтинський, 1-19,
  • пров. Шебелинський, 1-16,
  • узвіз 2-й Пересипський, 1-23. 

Центральний РЕМ

Відключення електроенергії до 17:00 на таких вулицях:

  • вул. Бажана, 1-20,
  • вул. Богуна, 6а, 12/2, 21,
  • вул. Бреуса, 16, 18,
  • вул. Композитора Вербицького, 1-63а,
  • вул. Композитора Лятошинського, 15-37а,  
  • вул. Малішевського, 9-55,
  • вул. Гранатна, 1-25,
  • вул. Й. Прибіка, 7-49,
  • вул. Квіткова, 1-21,
  • вул. Квітнева, 1-33/1,
  • вул. Клименка, 25, 33в,
  • вул. Ближні Млини, 1а-99,
  • вул. Кордонна, 3а-74в,
  • вул. Косяченка О., 1-54/2,
  • вул. Івана Фунтового, 30-54,
  • вул. Вадатурського, 79-152,
  • вул. М. Лисенка, 1а-27а,
  • вул. Родоканакі, 13,
  • вул. Платанова, 1-26,
  • вул. Радісна, 114, 116,
  • вул. С. Ріхтера, 8-109,
  • вул. Сільська, 7-44,
  • вул. Ганни Михайленко, 6-63,
  • вул. Текстильників, 1-14а,
  • вул. Т. Тесс, 1-60а,
  • вул. Тіниста, 9/корп.12,
  • вул. Туристська, 1-19,
  • вул. Ференца Ліста, 1-65, дор.
  • вул. Овідіопольська, 3/1,
  • пров. 1-й Бузковий, 1-6,
  • пров. 2-й Бузковий, 1-19,
  • пров. Бузковий, 2/корп.2,
  • пров. Гранатний, 2-8/корп.1,
  • пров. Квітковий, 10,
  • пров. Килимовий, 5,7,9,
  • пров. Кордонний, 1-35,
  • пров. Короткий, 2-4,
  • вул. Ольги Благовидової, 7-37а,
  • пров. Малиновський, 7,
  • пров. Мостовий, 1-4,
  • пров. Парашутний, 1,1б,
  • пров. К. Пігрова, 25,
  • пров. Туристський, 2-12б,
  • проїзд Бузковий, 1-6. 

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, багато українських родин у листопаді 2024 року отримають субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Заявки можуть подавати всі охочі. Також разі порушення умов оплати або інших правил, постачальник має право обмежити електропостачання для споживача.

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