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Заряжаем повербанки и телефоны – кто из одесситов будет без света до вечера

15 апреля 2024 10:35
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Заряжаем повербанки и телефоны – кто из одесситов будет без света до вечера
Мужчина зажигает свечу из-за отсутствия света. Фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 15 апреля, некоторые одесситы остались без света до вечера. Энергетики сейчас работают над восстановлением и обещают вернуть электроснабжение большинства горожанам к 18:00. Следует отметить, что время восстановления может изменяться в зависимости от завершения ремонтных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где нет света

Центральный РЭС:

  • Лейтенанта Шмидта, 16 — 25
  • Пантелеймоновская, 15, 15А, 50-54, 60;
  • Пушкинская, 75, 77, 79, 81, 83;
  • бул. Итальянский, 6, 8.

Работы до 19:00

Северный РЭС:

  • Балтская дорога, 28;
  • 2-я Пересыпская, 3 — 30;
  • 4-я Пересыпская, 1 — 28;
  • 5-я Пересыпская, 4 — 35;
  • 9-я Пересыпская, 3 — 14.

Работы до 18:00

Южный РЭС:

  • Дача Ковалевского, 1 — 8, 142;
  • Золотой Берег, 1 — 37;
  • Семена Яхненко, 1, 2 (все корпуса);
  • Фонтанская дорога, 114, 118, 165, 173;
  • пер. Амбулаторный, 2 — 17;
  • пер. Байдукова, 1 — 7;
  • пер. Белякова, 1 — 10;
  • пер. Всеволода Змиенко, 1 — 7;
  • пер. Узкий, 1 — 14;
  • пер. Леваневского, 1 — 11;
  • пер. Фестивальный, 1 — 4;
  • Рыбальская Балка, 3.

Работы до 18:00

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

О коммунальных услугах

Напомним, что газоснабжающая компания "Нефтегаз Украины" уточнила, как правильно осуществлять контроль начисления, задолженности и переплаты в коммунальных счетах за природный газ. Для этого важно знать несколько нюансов.

Также мы сообщали, что в украинском правительстве не рассматривают решение о повышении тарифов на электроэнергию. Однако, поскольку Россия не перестает разрушать объекты энергосистемы, вопрос о пересмотре цен может подниматься.

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