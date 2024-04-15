Заряджаємо повербанки та телефони — хто з одеситів буде без світла до вечора

Чоловік запалює свічку через відсутність світла. Фото: Freepik

Сьогодні, 15 квітня, деякі одесити залишилися без світла до вечора. Енергетики наразі працюють над відновленням і обіцяють повернути електропостачання більшості містянам до 18:00. Варто зазначити, що час відновлення може змінюватися залежно від завершення ремонтних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де немає світла

Центральний РЕМ:

Лейтенанта Шмідта, 16 — 25

Пантелеймонівська, 15, 15А, 50-54, 60;

Пушкінська, 75, 77, 79, 81, 83;

бул. Італійський, 6, 8.

Роботи до 19:00

Північний РЕМ:

Балтська дорога, 28;

2-а Пересипська, 3 — 30;

4-а Пересипська, 1 — 28;

5-а Пересипська, 4 — 35;

9-а Пересипська, 3 — 14.

Роботи до 18:00

Південний РЕМ:

Дача Ковалевського, 1 — 8, 142;

Золотий Берег, 1 — 37;

Семена Яхненка, 1, 2 (всі корпуси);

Фонтанська дорога, 114, 118, 165, 173;

пров. Амбулаторний, 2 — 17;

пров. Байдукова, 1 — 7;

пров. Білякова, 1 — 10;

пров. Всеволода Змієнка, 1 — 7;

пров. Вузький, 1 — 14;

пров. Леваневського, 1 — 11;

пров. Фестивальний, 1 — 4;

Рибальська Балка, 3.

Роботи до 18:00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Про комунальні послуги

Нагадаємо, що газопостачальна компанія "Нафтогаз України" уточнила, як правильно здійснювати контроль нарахування, заборгованості та переплати в комунальних рахунках за природний газ. Для цього важливо знати кілька нюансів.



Також ми повідомляли, що в українському уряді не розглядають рішення щодо підвищення тарифів на електроенергію. Проте, оскільки Росія не припиняє руйнувати об'єкти енергосистеми, питання про перегляд цін може підійматись.