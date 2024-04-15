Заряджаємо повербанки та телефони — хто з одеситів буде без світла до вечора
Сьогодні, 15 квітня, деякі одесити залишилися без світла до вечора. Енергетики наразі працюють над відновленням і обіцяють повернути електропостачання більшості містянам до 18:00. Варто зазначити, що час відновлення може змінюватися залежно від завершення ремонтних робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де немає світла
Центральний РЕМ:
- Лейтенанта Шмідта, 16 — 25
- Пантелеймонівська, 15, 15А, 50-54, 60;
- Пушкінська, 75, 77, 79, 81, 83;
- бул. Італійський, 6, 8.
Роботи до 19:00
Північний РЕМ:
- Балтська дорога, 28;
- 2-а Пересипська, 3 — 30;
- 4-а Пересипська, 1 — 28;
- 5-а Пересипська, 4 — 35;
- 9-а Пересипська, 3 — 14.
Роботи до 18:00
Південний РЕМ:
- Дача Ковалевського, 1 — 8, 142;
- Золотий Берег, 1 — 37;
- Семена Яхненка, 1, 2 (всі корпуси);
- Фонтанська дорога, 114, 118, 165, 173;
- пров. Амбулаторний, 2 — 17;
- пров. Байдукова, 1 — 7;
- пров. Білякова, 1 — 10;
- пров. Всеволода Змієнка, 1 — 7;
- пров. Вузький, 1 — 14;
- пров. Леваневського, 1 — 11;
- пров. Фестивальний, 1 — 4;
- Рибальська Балка, 3.
Роботи до 18:00
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Про комунальні послуги
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