Прогноз погоды на субботу, 23 ноября

Шторм в Одессе. Фото: Новини.LIVE

На завтра, 23 ноября, в Одессе объявили штормовое предупреждение. Синоптики предупреждают о сильном ветре, а энергетики — о возможных обрывах проводов и отключении света. Объявлен II уровень опасности.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Ночью ожидается умеренный дождь. Видимость на дорогах 1-2 км. Порывы южного ветра будут достигать 25-28 м/с. Днем направление ветра сменится на северо-западное, а его скорость снизится до 15-20 м/с.

Синоптики предупреждают о сильном шторме на море.

Температура воздуха ночью и днем +2...+7 °С. Температура морской воды +9...+10 °С.

Электрики предупреждают

В "ДТЭК Одесские электросети" сообщили, что перевели ремонтные бригады в режим повышенной готовности. По словам энергетиков, сложные погодные условия могут привести к обрыву проводов и отключениям света.

"Будьте осторожны, соблюдайте безопасность и держитесь подальше от оборванных линий электропередачи", — напоминают в ДТЭК.

Отметим, в случае исчезновения света нужно проверить на сайте компании, не зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, сообщить об отсутствии электричества можно удобным способом:

в частные сообщения на Facebook;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

через чат-бот Telegram и Viber;

по номерам колл-центра с мобильного +38 (068/095/073) 750 90 90 или стационарного телефона +38 (048) 705 90 90.

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила о сверхсложных погодных условиях завтра. Сильное ненастье ожидается в субботу и в Харькове.