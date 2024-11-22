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Заряджайте гаджети — на Одесу насувається потужний шторм

22 листопада 2024 16:57
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди на суботу, 23 листопада
Шторм в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

На завтра, 23 листопада, в Одесі оголосили штормове попередження. Синоптики попереджають про сильний вітер, а енергетики — про можливі обриви проводів і відключення світла. Оголошено ІІ рівень небезпеки. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди на 22 листопада. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одесі

Вночі в Одесі очікується помірний дощ. Видимість на дорогах 1-2 км. Пориви південного вітру сягатимуть 25-28 м/с. Вдень напрямок вітру зміниться на північно-західний, а його швидкість знизиться до 15-20 м/с. 

Синоптики попереджають про сильний шторм на морі. 

 Температура повітря вночі та вдень +2...+7 °С. Температура морської води +9...+10 °С.

Електрики попереджають

У "ДТЕК Одеські електромережі" повідомили, що перевели ремонтні бригади у режим підвищеної готовності. За словами енергетиків, складні погодні умови можуть призвести до обриву проводів і відключень світла.

"Будьте обережні, дотримуйтесь безпеки та тримайтеся подалі від обірваних ліній електропередачі", — нагадують у ДТЕК.

Зазначимо, у разі зникнення світла потрібно перевірити на сайті компанії, чи вже не зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, повідомити про відсутність електрики можна у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • через чат-бот Telegram та Viber;
  • за номерами кол-центру з мобільного +38 (068/095/073) 750 90 90 або стаціонарного телефону +38 (048) 705 90 90.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко попередила про надскладні погодні умови завтра. Сильна негода очікується у суботу і в Харкові. 

погода Одеса Одеська область прогноз погоди штромове попередження

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