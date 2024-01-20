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Зарплаты будут — Украина рассчитывает на помощь от партнеров

20 января 2024 19:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Зарплаты будут — Украина рассчитывает на помощь от партнеров
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Украина ожидает получить финансовую помощь от партнеров на сумму около 37,3 млрд. долларов в 2024 году. Обсуждение проектов оказания помощи уже ведется в конгрессе США, где отмечается поддержка обеих политических партий. Также продолжаются дискуссии в Европейском союзе, где некоторые страны подвергают сомнению необходимость выделения средств для Украины.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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"Вы знаете, что сегодня есть две страны, которые ставят под сомнение необходимость отражения в бюджете ЕС помощи Украине. Но даже на этот случай, если они воспользуются правом вето и заветируют эту помощь, нашими партнерами уже разработан другой вариант предоставления нам необходимых средств на двусторонней основе", — сказал Даниил Гетманцев.

Народный депутат Украины Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

По его словам, относительно перспектив будущих периодов, власти Украины не исключают возможности сокращения объемов помощи. В настоящее время правительство активно работает над детенизацией и обеспечением своевременной уплаты налогов. Несмотря на вызовы, связанные с войной, экономическое развитие страны остается на положительном уровне.

"Что касается развития экономики — несмотря на войну, мы видим, что есть соответствующий процент роста, и, собственно, убеждены в том, что так будет и в 2024-м, и в 2025 году", — отметил председатель комитета.

Также Даниил Гетманцев исключил возможность сокращения расходов бюджета или эмиссии денег в случае отсутствия помощи от партнеров, назвав это апокалиптическим сценарием. Он успокоил, что у правительства достаточно ресурсов для выплаты заработной платы, пенсий и социальных выплат.

Напомним, Украина продолжает получать помощь от США по предварительным закупкам. Снабжение продолжается и снижения нет. Правда, приоритетом является согласование Конгрессом пакета в 61 миллиард долларов, поскольку у Пентагона заканчиваются деньги.

Одесса
зарплаты
Даниил Гетманцев
финансовая помощь
Одесская область
Одесская ОГА
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