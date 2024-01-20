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Заробітні плати будуть — Україна розраховує на допомогу від партнерів

20 січня 2024 19:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Заробітні плати будуть — Україна розраховує на допомогу від партнерів
Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Україна очікує отримати фінансову допомогу від партнерів на суму близько 37,3 млрд доларів у 2024 році. Обговорення проєктів надання допомоги вже ведуться в конгресі США, де відзначається підтримка обох політичних партій. Також тривають дискусії в Європейському Союзі, де деякі країни ставлять під сумнів необхідність виділення коштів для України.

Про це журналістам Новини.LIVE розповів голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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"Ви знаєте, що сьогодні є дві країни, які ставлять під сумнів необхідність відображення в бюджеті ЄС допомоги Україні. Але навіть на цей випадок, якщо вони скористуються правом вето і заветують цю допомогу, вже розроблений нашими партнерами інший варіант надання нам необхідних коштів на двосторонній основі", — сказав Данило Гетьманцев.

Народний депутат України Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

За його словами, щодо перспектив майбутніх періодів влада України не виключає можливості скорочення обсягів допомоги. Наразі уряд активно працює над детінізацією і забезпеченням своєчасної сплати податків. Попри виклики, пов'язані з війною, економічний розвиток країни залишається на позитивному рівні.

"Що стосується розвитку економіки — попри війну, ми бачимо, що є відповідний відсоток зростання, і власне переконані в тому, що так буде й у 2024-му, і у 2025 році", — зазначив голова комітету. 

Також Данило Гетманцев відкинув можливість скорочення видатків бюджету або емісії грошей у разі відсутності допомоги від партнерів, назвавши це апокаліптичним сценарієм. Він заспокоїв, що уряд має достатньо ресурсів для виплати заробітної плати, пенсій та соціальних виплат.

Нагадаємо, Україна продовжує отримувати допомогу від США щодо попередніх закупівель. Постачання продовжуються і зниження немає. Щоправда, пріоритетом є узгодження Конгресом пакета в 61 мільярд доларів, адже у Пентагона закінчуються гроші.

Одеса
зарплати
Данило Гетманцев
фінансова допомога
Одеська область
Одеська ОДА
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