Какой должна быть зарплата учителя в Украине - мнения одесситов

Учитель на уроке в школе. Фото: Новини.LIVE

Ежегодно в первое воскресенье октября празднуют день учителя. Праздник, напоминающий о людях, которые выполняют важнейшую миссию: воспитывают и обучают новые поколения, закладывают фундамент знаний, формируют мировоззрение и социальные навыки детей. Впрочем, реальность часто оказывается неутешительной. Несмотря на ключевую роль в развитии страны, труд учителя до сих пор остается одной из наименее оплачиваемых среди других профессий. Подготовка к урокам, поиск современных методик преподавания, постоянный контакт с учениками и бесконечные проверки работ превращают их ежедневную деятельность в настоящий марафон без выходных.

Журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов как по их мнению, сколько должны зарабатывать учителя в Украине.

Повышение зарплаты учителям

Некоторые убеждены, что зарплата учителя в Украине должна быть существенно выше нынешнего уровня. Ведь речь идет о профессии, которая формирует будущее страны, однако пока ее финансовая оценка остается довольно скромной. По мнению многих, справедливым и оптимальным уровнем оплаты труда было бы не менее 40 тысяч гривен в месяц.

"Я считаю, что учителя должны зарабатывать сумму гораздо больше, которая есть сейчас, потому что это очень сложный труд. Они очень много времени проводят на работе. Но самое главное — они дают знания нашим детям. Наши дети — это наше будущее поколение. Вся наша страна будет на наших детях в будущем держаться. Поэтому я считаю, что учителя должны зарабатывать примерно от 40 тысяч гривен в месяц", — объясняет Эрик.

Одессит Эрик о зарплате учителям. Фото: Новини.LIVE

Подобного мнения придерживается и Лиза, которая обращает внимание на психологическую нагрузку. Она подчеркивает, что современные дети часто равнодушны к учебе, и задача педагога — заинтересовать их, найти подход, который не всегда соответствует стандартным программам. Это требует от учителя колоссального терпения, силы нервов и внутреннего ресурса.

"Я считаю, что зарплата должна быть больше, чем сейчас она есть. Сейчас дети очень сложные. Потому что они не хотят ничего. Их очень трудно заинтересовать. Их надо заинтересовать только тем, что сейчас современно. Но это никак не может быть с программой, чтобы они учили. Я считаю, что у них должна быть большая зарплата, потому что в таких условиях нервы просто не выдерживают", — говорит Елизавета.

Местная жительница Елизавета о работе учителя. Фото: Новини.LIVE

Средняя зарплата

Некоторые подходят к этому вопросу более прагматично. Они считают, что средняя зарплата педагога должна составлять не менее 40 тысяч гривен. Эта сумма позволит обеспечить основные жизненные потребности — питание, оплату коммунальных услуг, минимальные расходы на семью.

"Я считаю, более сорока тысяч гривен. Средняя такая зарплата, можно сказать. Чтобы хватало на все. На какие-то потребности личные, на еду, коммунальные услуги. Я считаю, что это тоже не очень много для учителя", — подчеркивает Ольга.

Одесситка Оксана об учителях. Фото: Новини.LIVE

Такая позиция демонстрирует, что даже сумма в 40 тысяч гривен воспринимается не как роскошь, а как необходимый минимум для достойной жизни. Анастасия, в свою очередь, считает, что зарплата учителя должна начинаться хотя бы с 30 тысяч гривен. Она отмечает, что значение этой профессии настолько велико, что даже минимальное повышение зарплаты уже могло бы существенно поднять престиж труда.

"Я считаю, что это достаточно важное дело, в принципе, поскольку это воспитывает наше будущее поколение. И хотя бы от тридцати. Поскольку, эта профессия действительно, имеет значение в обществе", — отмечает Анастасия.

Местная жительница Анастасия о будущем поколении. Фото: Новини.LIVE

Прожиточный минимум

Кто-то в свою очередь смотрит на проблему еще масштабнее и предлагает ориентироваться на европейские стандарты. Где зарплата учителя должна составлять не менее 1000-2000 долларов в месяц. Это, обеспечит нормальное существование и позволит педагогам жить без постоянных финансовых трудностей.

"Ну, не менее тысячи-двух тысяч долларов. Потому что это этот прожиточный минимум, который сейчас так диктует нам рынок. Я скупаюсь каждый день на рынке для своей семьи. И вижу, что если ты зарабатываешь меньше, чем тысяча-полторы долларов, то прожить адекватно, сформировать себе здоровую тарелку питания, заплатить за коммунальные услуги и другие свои прихоти, так скажем, невозможно нормально существовать", — объясняет Наталья.

Одесситка Наталья о прожиточном минимуме. Фото: Новини.LIVE

Таким образом, во мнениях украинцев прослеживается одна общая тенденция — нынешняя зарплата учителей не соответствует их роли в обществе. Кто-то видит реалистичный минимум в 30-40 тысяч гривен, другие ориентируются на европейские стандарты в тысячи долларов и более. Но несмотря на разницу в цифрах, всех объединяет убеждение: достойная оплата труда педагогов — это не только вопрос справедливости, но и залог развития будущего поколения и стабильности страны.

