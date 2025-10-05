Якою має бути зарплата вчителя в Україні — думки одеситів

Вчитель на уроці в школі. Фото: Новини.LIVE

Щороку у першу неділю жовтня святкують день вчителя. Свято що нагадує про людей, які виконують надважливу місію: виховують і навчають нові покоління, закладають фундамент знань, формують світогляд і соціальні навички дітей. Утім, реальність часто виявляється невтішною. Попри ключову роль у розвитку країни, праця вчителя й досі залишається однією з найменш оплачуваних серед інших професій. Підготовка до уроків, пошук сучасних методик викладання, постійний контакт з учнями й нескінченні перевірки робіт перетворюють їхню щоденну діяльність на справжній марафон без вихідних.

Журналісти Новини.LIVE запитали в Одеситів як на їхню думку, скільки мають заробляти вчителі в Україні.

Підвищення зарплатні вчителям

Дехто переконаний, що зарплата вчителя в Україні має бути суттєво вищою за нинішній рівень. Адже йдеться про професію, яка формує майбутнє країни, проте поки що її фінансова оцінка залишається доволі скромною. На думку багатьох, справедливим і оптимальним рівнем оплати праці було б щонайменше 40 тисяч гривень на місяць.

"Я вважаю, що вчителі повинні заробляти суму набагато більше, яка є зараз, тому що це дуже складна праця. Вони дуже багато часу проводять на роботі. Та щонайголовніше — вони дають знання нашим дітям. Наші діти — це наше майбутнє покоління. Вся наша країна буде на наших дітях в майбутньому триматися. Тому я вважаю, що вчителі повинні заробляти приблизно від 40 тисяч гривень за місяць", — пояснює Ерік.

Одесит Ерік про зарплатні вчителям. Фото: Новини.LIVE

Подібної думки дотримується й Ліза, яка звертає увагу на психологічне навантаження. Вона підкреслює, що сучасні діти часто байдужі до навчання, і завдання педагога — зацікавити їх, знайти підхід, який не завжди відповідає стандартним програмам. Це потребує від учителя колосального терпіння, сили нервів і внутрішнього ресурсу.

"Я вважаю, що зарплатня повинна бути більше, ніж зараз вона є. Зараз діти дуже складні. Бо вони не хочуть нічого. Їх дуже важко зацікавити. Їх треба зацікавити тільки тим, що зараз сучасно. Але це ніяк не може бути з програмою, щоб вони вчили. То я вважаю, що в них повинна бути більша зарплата, бо в таких умовах нерви просто не витримують", — говорить Єлизавета.

Місцева мешканка Єлизавета про роботу вчителя. Фото: Новини.LIVE

Середня зарплата

Дехто підходить до цього питання більш прагматично. Вони вважають, що середня зарплата педагога повинна складати не менше 40 тисяч гривень. Ця сума дозволить забезпечити основні життєві потреби — харчування, оплату комунальних послуг, мінімальні витрати на сім’ю.

"Я вважаю, понад сорок тисяч гривень. Середня така зарплата, можна сказати. Щоб хватало на все. На якісь потреби особисті, на їжу, комунальні послуги. Я вважаю, що це теж не дуже багато для вчителя", — підкреслює Ольга.

Одеситка Оксана про вчителів. Фото: Новини.LIVE

Така позиція демонструє, що навіть сума у 40 тисяч гривень сприймається не як розкіш, а як необхідний мінімум для гідного життя. Анастасія, своєю чергою, вважає, що зарплата вчителя має починатися хоча б із 30 тисяч гривень. Вона наголошує, що значення цієї професії настільки велике, що навіть мінімальне підвищення зарплати вже могло б суттєво підняти престиж праці.

"Я вважаю, що це досить важлива справа, в принципі, оскільки це виховує наше майбутнє покоління. І хоча б від тридцяти. Оскільки, ця професія дійсно, має значення в суспільстві", — зазначає Анастасія.

Місцева жителька Анастасія про майбутнє покоління. Фото: Новини.LIVE

Прожитковий мінімум

Хтось своєю чергою дивиться на проблему ще масштабніше та пропонує орієнтуватися на європейські стандарти. Де зарплата вчителя має становити не менше 1000–2000 доларів на місяць. Це, забезпечить нормальне існування й дозволить педагогам жити без постійних фінансових труднощів.

"Ну, не менше тисячі-двох тисяч доларів. Тому що це цей прожитковий мінімум, який зараз так диктує нам ринок. Я скупляюся кожен день на ринку для своєї сім'ї. І бачу, що якщо ти заробляєш менше, ніж тисяча-півтори доларів, то прожити адекватно, сформувати собі здорову тарілку харчування, заплатити за комунальні послуги й інші свої забаганки, так скажімо, неможливо нормально існувати", — пояснює Наталія.

Одеситка Наталія про прожитковий мінімум. Фото: Новини.LIVE

Таким чином, у думках українців простежується одна спільна тенденція — нинішня зарплата вчителів не відповідає їхній ролі в суспільстві. Хтось бачить реалістичний мінімум у 30–40 тисяч гривень, інші орієнтуються на європейські стандарти у тисячі доларів і більше. Та попри різницю у цифрах, усіх об’єднує переконання: гідна оплата праці педагогів — це не лише питання справедливості, а й запорука розвитку майбутнього покоління та стабільності країни.

