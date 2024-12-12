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Зарплаты на юге — кто в Одессе и Николаеве зарабатывает больше

12 декабря 2024 10:29
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Какая средняя зарплата в Одессе и Николаеве
Человек, держащий карточку. Фото: Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Одесса попала в ТОП-5 областных центров с высоким уровнем средней зарплаты в Украине. Больше показатели только в Киеве, Львове, Ужгороде и Днепре. А вот в Николаеве средние заработки одни из самых низких по стране.

Об этом свидетельствуют данные исследования платформы work.ua.

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Зарплаты в Одессе

Средняя зарплата в Одессе составляет 21,5 тыс. грн. Это на 19% больше, если сравнивать с декабрем прошлого года. Наибольший прирост доходов наблюдается у диспетчеров, техников и медиков.

Самые высокие средние зарплаты в городе получают представители таких профессий:

  • водитель-международник (50 тыс. грн);
  • автомаляр (40 тыс. грн);
  • риэлтор (40 тыс. грн);
  • супервайзер (40 тыс. грн);
  • автослесарь (35 тыс. грн).

Зарплаты в Николаеве

В Николаеве средний заработок составляет 18,5 тысячи гривен. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году зарплаты выросли на 16%. Наиболее заметен рост у менеджеров по работе с клиентами, курьеров и слесарей.

Больше всего в Николаеве зарабатывают такие специалисты:

  • торговый представитель (30 тыс.);
  • менеджер по работе с клиентами (27,5 тыс.);
  • монтажник (25 тыс.);
  • водитель (24,5 тыс.);
  • менеджер по закупкам (23,8 тыс.).

Отметим, что по Украине средняя зарплата в декабре составляет 22,5 тыс. грн.

Раньше мы рассказывали, где в Украине больше платят продавцам. Также мы сообщали, сколько составляет и на что влияет минимальная зарплата.

Одесса работа Николаев деньги зарплата

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