Какая средняя зарплата в Одессе и Николаеве

Зарплаты на юге — кто в Одессе и Николаеве зарабатывает больше
Одесса попала в ТОП-5 областных центров с высоким уровнем средней зарплаты в Украине. Больше показатели только в Киеве, Львове, Ужгороде и Днепре. А вот в Николаеве средние заработки одни из самых низких по стране.
Об этом свидетельствуют данные исследования платформы work.ua.
Зарплаты в Одессе
Средняя зарплата в Одессе составляет 21,5 тыс. грн. Это на 19% больше, если сравнивать с декабрем прошлого года. Наибольший прирост доходов наблюдается у диспетчеров, техников и медиков.
Самые высокие средние зарплаты в городе получают представители таких профессий:
- водитель-международник (50 тыс. грн);
- автомаляр (40 тыс. грн);
- риэлтор (40 тыс. грн);
- супервайзер (40 тыс. грн);
- автослесарь (35 тыс. грн).
Зарплаты в Николаеве
В Николаеве средний заработок составляет 18,5 тысячи гривен. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году зарплаты выросли на 16%. Наиболее заметен рост у менеджеров по работе с клиентами, курьеров и слесарей.
Больше всего в Николаеве зарабатывают такие специалисты:
- торговый представитель (30 тыс.);
- менеджер по работе с клиентами (27,5 тыс.);
- монтажник (25 тыс.);
- водитель (24,5 тыс.);
- менеджер по закупкам (23,8 тыс.).
Отметим, что по Украине средняя зарплата в декабре составляет 22,5 тыс. грн.
Раньше мы рассказывали, где в Украине больше платят продавцам. Также мы сообщали, сколько составляет и на что влияет минимальная зарплата.
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