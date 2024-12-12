Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Зарплати на півдні — хто в Одесі та Миколаєві заробляє найбільше arrow

Зарплати на півдні — хто в Одесі та Миколаєві заробляє найбільше

12 грудня 2024 10:29
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Яка середня зарплата в Одесі та Миколаєві
Людина тримає картку. Фото: Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Одеса потрапила у ТОП-5 обласних центрів з найвищим рівнем середньої зарплати в Україні. Більші показники тільки у Києві, Львові, Ужгороді та Дніпрі. А от у Миколаєві середні заробітки одні з найнижчих по країні.

Про це свідчать дані дослідження платформи work.ua.

Читайте також:

Зарплати в Одесі

Середня зарплата в Одесі зараз становить 21,5 тис. грн. Це на 19% більше, якщо порівнювати з груднем минулого року. Найбільший приріст доходів спостерігається у диспетчерів, техніків і медиків.

Найвищі середні зарплати у місті отримують представники таких професій:

  • водій-міжнародник (50 тис. грн);
  • автомаляр (40 тис. грн);
  • ріелтор (40 тис. грн);
  • супервайзер (40 тис. грн);
  • автослюсар (35 тис. грн).

Зарплати в Миколаєві

У Миколаєві середній заробіток складає 18,5 тис. грн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року зарплати виросли на 16%. Найбільш помітне зростання у менеджерів по роботі з клієнтами, кур'єрів і слюсарів.

Найбільше у Миколаєві заробляють такі спеціалісти:

  • торговий представник (30 тис.);
  • менеджер по роботі з клієнтами (27,5 тис.);
  • монтажник (25 тис.);
  • водій (24,5 тис.);
  • менеджер з закупівель (23,8 тис.).

Зазначимо, що загалом по Україні середня зарплата у грудні становить 22,5 тис. грн. 

Раніше ми розповідали, де в Україні найбільше платять продавцям. Також ми повідомляли, скільки становить і на що впливає мінімальна зарплата.

Одеса робота Миколаїв гроші зарплатня

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:29 Зарплати на півдні — хто в Одесі та Миколаєві заробляє найбільше

10:14 На Львівщині суд покарав чоловіка за незаконну вирубку дерев

10:11 Зеленський звернувся до бійців у День Сухопутних військ — відео

09:59 Відключення світла в Одесі — графіки та ремонтні роботи на четвер

09:45 На КПП скупчилися десятки машин — черги на кордоні України

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

09:35 Сирський оцінив обстановку на фронті, побувавши під Покровськом

09:26 США затвердили оборонний бюджет — важливі положення для України

09:23 Вражаючі удари — Україна переломила хід війни у Чорному морі

09:14 NASA відкрило нову загадку космосу в галактиці Центавр А

09:12 Хто з жінок-медиків має стати на військовий облік у 2025 році

10:29 Зарплати на півдні — хто в Одесі та Миколаєві заробляє найбільше

10:14 На Львівщині суд покарав чоловіка за незаконну вирубку дерев

10:11 Зеленський звернувся до бійців у День Сухопутних військ — відео

09:59 Відключення світла в Одесі — графіки та ремонтні роботи на четвер

09:45 На КПП скупчилися десятки машин — черги на кордоні України

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

09:35 Сирський оцінив обстановку на фронті, побувавши під Покровськом

09:26 США затвердили оборонний бюджет — важливі положення для України

09:23 Вражаючі удари — Україна переломила хід війни у Чорному морі

09:14 NASA відкрило нову загадку космосу в галактиці Центавр А

09:12 Хто з жінок-медиків має стати на військовий облік у 2025 році

06:40 В Україні нові ціни на чормет — скільки коштує брухт у грудні

Ексклюзив

06:37 Відстрочка від мобілізації — хто та як може отримати сьогодні

11 грудня 2024
Ексклюзив

19:34 Економічне бронювання — кого з одеситів воно стосується

15:27 Середня зарплата в Україні 530 доларів — чи вистачає одеситам

11:30 Ціни на пшеницю — скільки коштують зернові в Україні

06:40 Ціни знову зростають — скільки коштує 1 г золота у грудні

10 грудня 2024

06:40 Як заробити на брухті в Україні — ціни за 1 кг латуні у грудні

5 грудня 2024

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

4 грудня 2024

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

Text

08:00 Коли скасують графіки відключень — ефір Ранок.LIVE

Text

07:51 Гетманцев розповів, коли легалізують криптовалюту в Україні

Text

01:51 Гетманцев заявив, що змін курсоутворення поки що не буде

11 грудня 2024
Text

17:55 Зеленський екстрено викликав Сирського — ефір Вечір.LIVE

Text

17:03 Військовий експерт різко висловився щодо мобілізації 18-річних

Text

13:44 Дикий назвав місто, якому загрожує повторна окупація

Text

13:23 Військовий аналітик пояснив, як Запоріжжя готується до оборони

Text

13:00 Трамп про закінчення війни та заява Зеленського — ефір День.LIVE

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

Text

12:36 Протести в Грузії — влада посилює репресії проти мітингарів

Text

09:54 Дикий пояснив до чого готується РФ та чому не форсує Дніпро

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

1 грудня 2024

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника