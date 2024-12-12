Яка середня зарплата в Одесі та Миколаєві

Людина тримає картку. Фото: Новини.LIVE

Одеса потрапила у ТОП-5 обласних центрів з найвищим рівнем середньої зарплати в Україні. Більші показники тільки у Києві, Львові, Ужгороді та Дніпрі. А от у Миколаєві середні заробітки одні з найнижчих по країні.

Про це свідчать дані дослідження платформи work.ua.

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Зарплати в Одесі

Середня зарплата в Одесі зараз становить 21,5 тис. грн. Це на 19% більше, якщо порівнювати з груднем минулого року. Найбільший приріст доходів спостерігається у диспетчерів, техніків і медиків.

Найвищі середні зарплати у місті отримують представники таких професій:

водій-міжнародник (50 тис. грн);

автомаляр (40 тис. грн);

ріелтор (40 тис. грн);

супервайзер (40 тис. грн);

автослюсар (35 тис. грн).

Зарплати в Миколаєві

У Миколаєві середній заробіток складає 18,5 тис. грн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року зарплати виросли на 16%. Найбільш помітне зростання у менеджерів по роботі з клієнтами, кур'єрів і слюсарів.

Найбільше у Миколаєві заробляють такі спеціалісти:

торговий представник (30 тис.);

менеджер по роботі з клієнтами (27,5 тис.);

монтажник (25 тис.);

водій (24,5 тис.);

менеджер з закупівель (23,8 тис.).

Зазначимо, що загалом по Україні середня зарплата у грудні становить 22,5 тис. грн.

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