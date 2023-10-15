Засовывали голову в яму туалета: в Одесской области дети издевались над сверстником.

Дети травят сверстника. Фото иллюстративное: google

В Одесской области группа подростков издевалась над сверстником. Они засовывали его голову в яму уличного туалета и заставляли бегать без нижнего белья по школьному двору. Все это зафиксировали на телефон и разместили в сети.

Об этом рассказала одесская волонтер Елена Ротари.

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Сообщение о буллинге. Фото: скриншот

"Село Шевченково Килийской общины Измаильского района. Здесь где-то полторы недели назад ученики 7-8 классов издевались над парнем, засовывая его голову в уборную яму. Затем они заставили его обнажить половые органы. Все это снимали на телефон", — пишет Елена.

Никакой ответственности обидчики за буллинг не понесли. Семья школьника даже не обращалась к правоохранителям, потому что не верит в возможность наказания за такой поступок.

"Оба обидчика — это сыновья учительницы этой школы. Поэтому мама мальчика, над которым издевались, не стала подавать заявление в полицию. Она не верит в справедливость. Потому что семья учительницы в селе зажиточная. Плюс это опубликованное видео сразу удалили из социальных сетей и не хотят огласки", — написано в сообщении.

Волонтер также обнародовала видео, чтобы историю не "замяли". Также она привела статистику подобных случаев в Одесской области: за 9 месяцев в территориальные органы полиции обратились 10 947 граждан, которые сообщили о фактах домашнего насилия. Среди пострадавших почти 600 детей.

Что делать, если в школе есть буллинг

Прежде всего следует сообщить директору школы о случае буллинга или подозрении относительно такого факта. Это могут сделать как ученики и педагоги, так и родители — устно, письменно, лично или любыми средствами электронной коммуникации. Когда директор получает такую информацию, он должен сообщить в дальнейшем это: полиции, родителям учащихся участников буллинга, службу по делам детей, центр социальной службы для семьи и молодежи. Если в результате буллинга ребенок пострадал, директор обязательно должен вызвать скорую. В дальнейшем директор созывает комиссию по рассмотрению случае буллинга в течение 3-х рабочих дней со дня получения заявления или сообщения. Комиссия, в свою очередь, состоит из директора или председателя комиссии, педагогических работников, практического психолога, социального педагога, представителя службы по делам детей, представителя центра социальных служб для семьи, детей и молодежи. Данная комиссия должна рассмотреть заявление в течение не более 10-ти рабочих дней.

Напомним, в Одессе в школе №35 ученицу отравили сверстники, они в шутку дали ей коктейль, который приготовили из коли и антисептика.

Также мы писали, что в Одессе уволили учителя, который силой тянул ученика в кабинет директора. Об этом на своей странице в Facebook сообщила директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.