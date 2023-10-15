Засовували голову в яму вбиральні: на Одещині діти знущались з однолітка

Діти цькують однолітка. Фото ілюстративне: google

На Одещині група підлітків знущалася з однолітка. Вони засовували його голову у яму вуличної вбиральні та змушували бігати без спідньої білизни по шкільному подвір'ю. Все це фіксували на телефон та розмістили в мережі.

Про це розповіла одеська волонтерка Олена Ротарі.

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Повідомлення про булінг. Фото: скриншот

"Село Шевченкове Кілійської громади Ізмаїльського району. Тут десь півтора тижня тому учні 7-8 класів знущалися з хлопця, засовуючи його голову в вбиральню яму. Потім вони змусили його оголити статеві органи. Все це знімали на телефон", — пише Олена.

Жодної відповідальності кривдники за булінг не понесли. Родина школяра навіть не зверталася до правоохоронців, бо не вірить у можливість покарання за такий вчинок.

"Обидва кривдники — це сини вчительки цієї школи. Через це мама хлопчика, з якого знущалися, не стала подавати заяву в поліцію. Вона не вірить у справедливість. Бо родина вчительки у селі заможна. Плюс це опубліковане відео відразу видалили із соціальних мереж і не хочуть надати розголосу", — написано у повідомленні.

Волонтерка також оприлюднила відео, аби історію не "зам'яли". Також вона навела статистику подібних випадків на Одещині: за 9 місяців до територіальних органів поліції звернулися 10 947 громадян, які повідомили про факти домашнього насильства. Серед постраждалих є майже 600 дітей.

Що робити, якщо в школі є булінг

Найперше слід повідомити директору школи про випадок булінгу або підозру щодо такого факту. Це можуть зробити як учні та педагоги, так і батьки — усно, письмово, особисто або будь-якими засобами електронної комунікації. Коли директор отримує таку інформацію, він має повідомити надалі про це: поліції, батькам учнів-учасників булінгу, службу у справах дітей, центр соціальної служби для сім'ї та молоді. Якщо внаслідок булінгу дитина постраждала, директор обов'язково має викликати швидку. Надалі директор скликає комісію з розгляду випадку булінгу впродовж 3-х робочих днів із дня отримання заяви або повідомлення. Комісія складається з директора або голови комісії, педагогічних працівників, практичного психолога, соціального педагога, представника служби у справах дітей, представника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Ця комісія має розглянути заяву протягом не більше 10 робочих днів.

Нагадаємо, в Одесі в школі №35 ученицю отруїли однолітки, вони жартома дали їй коктейль, який приготували з коли та антисептика.

Також ми писали, що в Одесі звільнили вчителя, який силою тягнув учня до кабінету директора. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила директорка департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич.