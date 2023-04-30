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Заместитель председателя южного управления ГНСУ получил звание генерала

30 апреля 2023 17:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Заместитель председателя южного управления ГНСУ получил звание генерала
Александр Рыбак. Фото: ГНСУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 92 пограничника. Первый заместитель начальника Южного регионального управления ГНСУ получил звание бригадного генерала.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

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Отметим, что почетное отличие "За мужество и отвагу" также получили:

  • 79 херсонский пограничный отряд Госпогранслужбы,
  • 105 черниговский пограничный отряд имени князя Владимира Великого Госпогранслужбы,
  • 10 мобильный пограничный отряд ГНСУ.

Кто еще получил звание генерала

  • начальник Восточного регионального управления ГНСУ Валерий Вавринюк стал генерал-майором;
  • полковник медицинской службы Михаил Карнаух стал бригадным генералом медицинской службы.

Напомним, в честь праздника семерых военнослужащих 103 бригады территориальной обороны наградили отличием "За оборону Украины". Вручил высокие награды командир бригады полковник Валерий Курко.

Добавим, в день основания Госпогранслужбы Украины, 30 апреля, отмечают День пограничника. Этот праздник приобрёл особое значение во время полномасштабной агрессии РФ.

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