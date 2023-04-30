Заместитель председателя южного управления ГНСУ получил звание генерала

Александр Рыбак. Фото: ГНСУ

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 92 пограничника. Первый заместитель начальника Южного регионального управления ГНСУ получил звание бригадного генерала.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Читайте также:

Отметим, что почетное отличие "За мужество и отвагу" также получили:

79 херсонский пограничный отряд Госпогранслужбы,

105 черниговский пограничный отряд имени князя Владимира Великого Госпогранслужбы,

10 мобильный пограничный отряд ГНСУ.

Кто еще получил звание генерала

начальник Восточного регионального управления ГНСУ Валерий Вавринюк стал генерал-майором;

полковник медицинской службы Михаил Карнаух стал бригадным генералом медицинской службы.

Напомним, в честь праздника семерых военнослужащих 103 бригады территориальной обороны наградили отличием "За оборону Украины". Вручил высокие награды командир бригады полковник Валерий Курко.

Добавим, в день основания Госпогранслужбы Украины, 30 апреля, отмечают День пограничника. Этот праздник приобрёл особое значение во время полномасштабной агрессии РФ.