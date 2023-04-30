Заступник голови південного управління ДПСУ отримав звання генерала

Олександр Рибак. Фото: ДПСУ

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 92 прикордонників. Перший заступник начальника Південного регіонального управління ДПСУ отримав звання бригадного генерала.

Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.

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Зазначимо, що почесну відзнаку "За мужність та відвагу" також отримали:

79 херсонський прикордонний загін Держприкордонслужби,

105 чернігівський прикордонний загін імені князя Володимира Великого Держприкордонслужби,

10 мобільний прикордонний загін ДПСУ.

Хто ще отримав звання генерала

начальник Східного регіонального управління ДПСУ Валерій Вавринюк став генерал-майором;

полковник медичної служби Михайло Карнаух став бригадним генералом медичної служби.

Нагадаємо, на честь свята сімох військовослужбовців 103 бригади територіальної оборони нагородили відзнакою "За оборону України". Вручив високі нагороди командир бригади полковник Валерій Курко.

Додамо, у день заснування Держприкордонслужби України, 30 квітня, відзначають День прикордонника. Це свято набуло особливого значення під час повномасштабної агресії РФ.