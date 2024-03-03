Пробка на одном из КПП — как в воскресенье вечером выехать за границу через Одесчину

Дорога из Одессы в Паланку. Фото: скриншот

Пробки на трассе Одесса — Рени по состоянию на вечер 3 марта наблюдаются на нескольких участках. Добраться КПП "Паланка" можно менее чем через час. Также поездка в Румынию пока не затруднена и остается доступной для маневрирования.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе КПП. Этот участок на картах обозначен оранжевым цветом. На самом автомобильном пункте пропуска очередей не наблюдается.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдается несколько участков со скоплением машин: в пределах Сараты, Татарбунар и Орловки. Путешествие на дунайскую границу продлится сегодня более четырех часов.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Цены на горючее

Автозаправочные станции обновили цены на горючее за последние сутки. В воскресенье, 3 марта, стоимость бензина и дизеля в Украине не изменилась. Цена на автогаз также осталась на уровне предыдущего дня.

Больше об авто

Напомним, что, по словам аналитика консалтинговой компании "Нафторинок" Александра Сиренко, в Украине с марта ожидается заметный рост цен на бензин. Согласно прогнозам стоимость топлива может увеличиться на 1 грн/л, что превысит порог в 52 грн/л.

Мы также писали о том, что в течение двух лет полномасштабной войны украинские предприниматели выявили высокий уровень ответственности и социальной активности, предоставляя значительные финансовые пожертвования потребностям Вооруженных сил Украины. Сети АЗС также активно помогают нашим военным в течение этого времени.