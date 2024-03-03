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Затор на одному із КПП — як у неділю ввечері виїхати за кордон через Одещину

3 березня 2024 18:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Затор на одному із КПП — як у неділю ввечері виїхати за кордон через Одещину
Дорога з Одеси до Паланки. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Затори на трасі Одеса — Рені станом на вечір 3 березня спостерігаються на декількох ділянках. Дістатись КПП "Паланка" можна менш як за годину. Також поїздка до Румунії наразі не ускладнена і залишається доступною для маневрування.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі КПП. Ця ділянка на картах позначена помаранчевим кольором. На самому автомобільному пункті пропуску черг не спостерігається.

Затор на одному із КПП — як у неділю ввечері виїхати за кордон через Одещину - фото 1
Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігається декілька ділянок зі скупченням машин: у межах Сарати, Татарбунарів та Орлівки. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні понад чотири години. 

Затор на одному із КПП — як у неділю ввечері виїхати за кордон через Одещину - фото 2
Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Ціни на пальне

Автозаправні станції оновили ціни на пальне за останню добу. У неділю, 3 березня, вартість бензину та дизелю в Україні не змінилася. Ціна на автогаз також залишилася на рівні попереднього дня.

Більше про авто

Нагадаємо, що, за словами аналітика консалтингової компанії "Нафторинок" Олександра Сіренка, в Україні з березня очікується помітне зростання цін на бензин. Згідно з прогнозами, вартість пального може збільшитись на 1 грн/л, що перевищить поріг у 52 грн/л.

Ми також писали про те, що впродовж двох років повномасштабної війни українські підприємці виявили високий рівень відповідальності та соціальної активності, надаючи значні фінансові пожертви на потреби Збройних сил України. Мережі АЗС також активно допомагають нашим військовим протягом цього часу.

Одеса
кордон
КПП
Одеська область
затори
Одеська ОДА
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