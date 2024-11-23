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Пробки до границ — актуальная информация на трассе Одесса-Рени

23 ноября 2024 10:47
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Пробки и очереди на трассе Одесса-Рени: 23 ноября, утро
Трасса Одесса-Рени. Фото: скриншот
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

По состоянию на утро 23 ноября на трассе Одесса-Рени в сторону молдавской и румынской границ наблюдаются пробки. Кроме этого, есть очереди и на контрольно-пропускных пунктах.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки в Молдову

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе КПП. Этот участок постепенно краснеет. Путешествие в Паланку продлится сегодня более часа. На самом автомобильном пункте пропуска есть очереди.

Пробки на трассе Одесса-Рени — стоит ехать за границу сейчас - фото 1
Дорога в Паланку. Фото: скриншот

Пробки в Румынию

На международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдается незначительное скопление машин в пределах Татарбунар и Сафьян. По данным картографического сервиса, путешествие на дунайскую границу продлится сегодня четыре часа и две минуты. Также есть альтернативный маршрут, почти полностью пролегающий через территорию Молдовы.

Пробки на трассе Одесса-Рени — стоит ехать за границу сейчас - фото 2
Пробки на Орловке. Фото: скриншот

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Одесса Одесская область пробки Новости Одессы заграница очереди на границе

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