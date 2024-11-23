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Затори до кордонів — актуальна інформація на трасі Одеса-Рені

23 листопада 2024 10:47
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Затори та черги на трасі Одеса-Рені: 23 листопада, ранок
Траса Одеса-Рені. Фото: скриншот
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Станом на ранок 23 листопада на трасі Одеса-Рені у бік молдавського та румунського кордонів спостерігаються затори. Окрім цього є черги й на контрольно-пропускних пунктах. 

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі КПП. Ця ділянка поступово червонішає. Подорож до Паланки триватиме сьогодні більш як годину. На самому автомобільному пункті пропуску є черги.

Затори на трасі Одеса-Рені — чи варто їхати за кордон зараз - фото 1
Дорога до Паланки. Фото: скриншот

Затори до Румунії

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігаються незначне скупчення машин у межах Татарбунар та Сафʼян. За даними картографічного сервісу, подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні чотири години та дві хвилини. Також є альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає через територію Молдови.

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Затори на Орлівку. Фото: скриншот

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Одеса Одеська область затори Новини Одеси закордон черги на кордоні

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