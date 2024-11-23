Затори та черги на трасі Одеса-Рені: 23 листопада, ранок

Траса Одеса-Рені. Фото: скриншот

Станом на ранок 23 листопада на трасі Одеса-Рені у бік молдавського та румунського кордонів спостерігаються затори. Окрім цього є черги й на контрольно-пропускних пунктах.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори до Молдови

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі КПП. Ця ділянка поступово червонішає. Подорож до Паланки триватиме сьогодні більш як годину. На самому автомобільному пункті пропуску є черги.

Дорога до Паланки. Фото: скриншот

Затори до Румунії

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігаються незначне скупчення машин у межах Татарбунар та Сафʼян. За даними картографічного сервісу, подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні чотири години та дві хвилини. Також є альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає через територію Молдови.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Більше новин про авто

Нагадаємо ми писали про чотири найшвидші сімейні авто, які дадуть фору спорткарам. Також ми повідомляли про п'ять автомобілів 2025 року, які служать довше, ніж усі думають.