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Пробки до границы — какая ситуация на международной трассе в Одесской области

14 апреля 2024 09:51
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Пробки до границы — какая ситуация на международной трассе в Одесской области
Дорога в Паланку. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Локальные пробки наблюдаются на автомобильной трассе Одесса — Рени в направлении молдавской границы, сегодня, 14 апреля. Стоит отметить, что их размеры не значимы и ситуация на дороге остается под контролем. До Румынии пока добраться тоже не сложно.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе села Маяки и КПП, которая размещается в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. Эти участки на картах обозначены оранжевым цветом. В самом автомобильном пункте пропуска очереди не наблюдаются.

Пробки до границы — какая ситуация на международной трассе в Одесской области - фото 1
Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки по направлению Старокозачьего

А вот на пункте пропуска "Старокозачье" зафиксирована очередь на пересечение границы. Размеры ее достаточно внушительны и достигают нескольких километров. На картах этот участок постепенно краснеет, что означает очень затрудненное движение.

Пробки до границы — какая ситуация на международной трассе в Одесской области - фото 2
Дорога на пункте пропуска "Старокозачье". Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано небольшое скопление машин в пределах Сараты, Татарбунар и Сафьян. Перед КПП дорога свободна и, по данным картографического сервиса, составит 3 часа 59 минут.

Пробки до границы — какая ситуация на международной трассе в Одесской области - фото 3
Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Цены на горючее

Цены на горючее на АЗС Украины снова обновили. Стоимость бензина на автозаправочных станциях не изменилась. Цены на дизельное горючее, а также на автогаз остаются на уровне предыдущего дня.

По данным мониторингового сайта, 14 апреля средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 57,82 грн/л;
  • А-95 — 54,28 грн/л;
  • А-92 — 51,29 грн/л;
  • дизельное топливо — 54,47 грн/л;
  • сжиженный газ — 27,98 грн/л.

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