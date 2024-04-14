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Затори до кордону — яка ситуація на міжнародній трасі в Одеській області

14 квітня 2024 09:51
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Затори до кордону — яка ситуація на міжнародній трасі в Одеській області
Дорога до Паланки. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Локальні затори спостерігаються на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдавського кордону, сьогодні, 14 квітня. Варто відзначити, що їхні розміри не є значущими й ситуація на дорозі залишається під контролем. До Румунії наразі дістатися теж не складно.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі села Маяки та КПП, що розміщується у межах  Нижньодністровського національного природного парку. Ці ділянки на картах позначені помаранчевим кольором. На самому автомобільному пункті пропуску черги не спостерігаються.

Затори до кордону — яка ситуація на міжнародній трасі в Одеській області - фото 1
Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори у напрямку Старокозачого

А ось на пункті пропуску "Старокозаче" зафіксована черга на перетин кордону. Розміри її досить значні й сягають декількох кілометрів. На картах ця ділянка поступово червонішає, що означає дуже утруднений рух. 

Затори до кордону — яка ситуація на міжнародній трасі в Одеській області - фото 2
Дорога на пункті пропуску "Старокозаче". Фото: скриншот

Затори на Орлівку

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано невелике скупчення машин у межах Сарати, Татарбунарів та Саф'ян. Перед самим КПП дорога вільна і, за даними картографічного сервісу, становитиме 3 години 59 хвилин. 

Затори до кордону — яка ситуація на міжнародній трасі в Одеській області - фото 3
Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Ціни на пальне

Ціни на пальне на АЗС України знову оновили. Вартість бензину на автозаправних станціях не змінилась. Ціни на дизельне пальне, а також на автогаз також залишаються на рівні попереднього дня.

За даними моніторингового сайту, 14 квітня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 57,82 грн/л;
  • А-95 — 54,28 грн/л;
  • А-92 — 51,29 грн/л;
  • дизельне пальне — 54,47 грн/л;
  • скраплений газ — 27,98 грн/л.

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