Затори до кордону — яка ситуація на міжнародній трасі в Одеській області
Локальні затори спостерігаються на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдавського кордону, сьогодні, 14 квітня. Варто відзначити, що їхні розміри не є значущими й ситуація на дорозі залишається під контролем. До Румунії наразі дістатися теж не складно.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори у напрямку Паланки
Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі села Маяки та КПП, що розміщується у межах Нижньодністровського національного природного парку. Ці ділянки на картах позначені помаранчевим кольором. На самому автомобільному пункті пропуску черги не спостерігаються.
Затори у напрямку Старокозачого
А ось на пункті пропуску "Старокозаче" зафіксована черга на перетин кордону. Розміри її досить значні й сягають декількох кілометрів. На картах ця ділянка поступово червонішає, що означає дуже утруднений рух.
Затори на Орлівку
На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано невелике скупчення машин у межах Сарати, Татарбунарів та Саф'ян. Перед самим КПП дорога вільна і, за даними картографічного сервісу, становитиме 3 години 59 хвилин.
Ціни на пальне
Ціни на пальне на АЗС України знову оновили. Вартість бензину на автозаправних станціях не змінилась. Ціни на дизельне пальне, а також на автогаз також залишаються на рівні попереднього дня.
За даними моніторингового сайту, 14 квітня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:
- A-95+ — 57,82 грн/л;
- А-95 — 54,28 грн/л;
- А-92 — 51,29 грн/л;
- дизельне пальне — 54,47 грн/л;
- скраплений газ — 27,98 грн/л.
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