Пробки на трассе Одесса-Рени: очереди в Молдову и Румынию в субботу вечером

Пробки на трассе Одесса-Рени. Фото: скриншот

На сегодняшний вечер, 28 декабря, появилась новая информация о пересечении южной границы с Молдовой и Румынией. На трассе Одесса-Рени в сторону молдавской границы наблюдаются значительные пробки. До Румынии добраться пока тоже сложно.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в Молдову

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе Большого Дальника, Маяках и перед КПП. На последнем участке пробка достигает нескольких километров, движение транспорта очень затруднено. Путешествие в Паланку продлится сегодня более двух часов.

Дорога в Молдову. Фото: скриншот

Участок в КПП "Староказачье — Тудора" также перегружен. Водителям придется выстоять в очереди, достигающей нескольких километров.

Пробки в Румынию

На международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдаются сильные пробки на подъезде к селу Новосельское, незначительное скопление машин также находится в пределах Сараты, Холмское и на самом пункте пропуска "Орловка". Также есть альтернативный маршрут, почти полностью пролегающий через территорию Молдовы.

Дорога в Румынию. Фото: скриншот

На КПП "Рени — Джюрджюлешть" очередей на выезд из Украины нет.

Напомним, с 1 января украинские водители не смогут оформлять "Зеленую карту" прямо на границе, ее нужно оформлять заранее. Также мы писали, что молдавские полицейские призывают не выезжать из-за пункта пропуска "Паланка".