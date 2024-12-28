Інтенсивний рух на ПП Паланка-Маяки-Удобне: краще оминати

Пункт пропуску Паланка — Маяки — Удобне. Фото ілюстративне: ДПСУ

Через високий потік пасажирів та транспорту на пропускному пункті Паланка — Маяки — Удобне у напрямку Молдови спостерігається значне перевантаження. Прикордонна поліція Молдови вживає заходів для впорядкування руху, але рекомендується обирати інші маршрути.

Про це у суботу, 28 грудня, повідомили в Poliția de Frontieră a Republicii.

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Допис поліції Молдови. Фото: скриншот

Затори на кордоні з Молдовою

За інформацією поліції сусідньої країни, на ПП Паланка — Маяки — Удобне спостерігається інтенсивний рух на виїзді в Молдову, що призводить до перевантаження напрямку на в'їзд до Республіки Молдова. Для забезпечення безпеки та порядку прикордонна поліція працює на повну потужність, але рекомендується заздалегідь планувати перетин кордону.

Для зручності мандрівників пропонується використовувати альтернативний пункт пропуску — Тудора — Старокозаче. Щоб уникнути затримок, варто скористатися онлайн-картами для планування маршруту. Оновлену інформацію щодо дорожньої ситуації можна отримати на офіційному сайті Прикордонної поліції за посиланням.

Ситуація на трасі Одеса-Рені

Додамо, що за даними вебсервісу Google Maps, наразі дуже ускладнений рух на трасі Одеса-Рені у межах села Маяк та КПП, що проходить через Нижньодністровський національний природний парк.

Затори на трасі Одеса-Рені. Фото: скриншот

Нагадаємо, ми писали, які будуть ціни на проїзд для одеситів у новому році. Також додамо, що Одещина переходить на альтернативні джерела живлення.