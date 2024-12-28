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Одещина переходить на альтернативні джерела живлення — які саме

28 грудня 2024 13:13
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Одеська область: альтернативні джерела живлення та цифрові інновації
Акумулятори безперебійного живлення Tesla PowerWall. Фото ілюстративне: armyinform
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Для забезпечення сталого функціонування соціально важливих установ Одеської області встановлено понад двісті Tesla PowerWall, а також переведено всі адмінустанови на альтернативні джерела живлення. Водночас для підвищення ефективності зв'язку, введено додаткові резервні засоби.

Про це у суботу, 28 грудня, за підсумками року повідомив очільник Одеської військової адміністрації Олег Кіпер.

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За його інформацією, у межах регіональної цифровізації Одеської області завершено впровадження 249 систем Tesla PowerWall, що забезпечують стабільне енергопостачання для соціально важливих установ. Крім того, всі Центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи) були переведені на альтернативні джерела живлення, що дозволяє уникнути перерв у роботі при відключеннях основних мереж.

Стабільний зв'язок

Для забезпечення стабільного зв’язку в разі надзвичайних ситуацій введено резервні засоби зв’язку, включаючи супутниковий інтернет, телефони та радіостанції. Водночас у регіоні розпочато впровадження інноваційних технологій. Штучний інтелект "Сталевий Дюк" став віртуальним гідом для жителів області, а нові цифрові платформи "Спільнота" та "Military Hub" активно підтримують розвиток громад, стартапів та туризму.

Блокування сигналу з Придністров'я

Окрім того, за словами Олега Кіпера, наразі продовжується боротьба з ворожою пропагандою через блокування небажаного контенту та зміцнення сигналу у прикордонних районах Одещини.

Нагадаємо, 28 грудня, на трасі Одеса-Рені у бік Молдови та Румунії утворилися затори. Також ми писали, що в Чорноморську побудують укриття для ліцею за 89 млн грн.

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