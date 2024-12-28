Одесская область: альтернативные источники питания и цифровые инновации

Аккумуляторы бесперебойного питания Tesla PowerWall. Фото иллюстративный: armyinform

Для обеспечения устойчивого функционирования социально важных учреждений Одесской области установлено более двухсот Tesla PowerWall, а также переведены все админучреждения на альтернативные источники питания. В то же время для повышения эффективности связи введены дополнительные резервные средства.

Об этом в субботу, 28 декабря, по итогам года сообщил глава Одесской военной администрации Олег Кипер.

Читайте также:

Альтернативные источники питания в Одесской области

По его информации, в рамках региональной цифровизации Одесской области завершено внедрение 249 систем Tesla PowerWall, обеспечивающих стабильное энергоснабжение социально важных учреждений. Кроме того, все Центры предоставления административных услуг (ЦНАП) были переведены на альтернативные источники питания, что позволяет избежать перерывов в работе при отключениях основных сетей.

Стабильная связь

Для обеспечения стабильной связи при чрезвычайных ситуациях введены резервные средства связи, включая спутниковый интернет, телефоны и радиостанции. В то же время в регионе начато внедрение инновационных технологий. Искусственный интеллект "Стальной Дюк" стал виртуальным гидом для жителей области, а новые цифровые платформы "Спільнота" и "Military Hub" активно поддерживают развитие громад, стартапов и туризма.

Блокировка сигнала из Приднестровья

Кроме того, по словам Олега Кипера, продолжается борьба с вражеской пропагандой из-за блокирования нежелательного контента и укрепления сигнала в приграничных районах Одесчины.

Напомним, 28 декабря, на трассе Одесса-Рени в сторону Молдовы и Румынии образовались пробки. Также мы писали, что в Черноморске построят укрытие для лицея за 89 млн грн.