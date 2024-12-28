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Одесчина переходит на альтернативные источники питания

28 декабря 2024 13:13
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Одесская область: альтернативные источники питания и цифровые инновации
Аккумуляторы бесперебойного питания Tesla PowerWall. Фото иллюстративный: armyinform
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Для обеспечения устойчивого функционирования социально важных учреждений Одесской области установлено более двухсот Tesla PowerWall, а также переведены все админучреждения на альтернативные источники питания. В то же время для повышения эффективности связи введены дополнительные резервные средства.

Об этом в субботу, 28 декабря, по итогам года сообщил глава Одесской военной администрации Олег Кипер.

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По его информации, в рамках региональной цифровизации Одесской области завершено внедрение 249 систем Tesla PowerWall, обеспечивающих стабильное энергоснабжение социально важных учреждений. Кроме того, все Центры предоставления административных услуг (ЦНАП) были переведены на альтернативные источники питания, что позволяет избежать перерывов в работе при отключениях основных сетей.

Стабильная связь

Для обеспечения стабильной связи при чрезвычайных ситуациях введены резервные средства связи, включая спутниковый интернет, телефоны и радиостанции. В то же время в регионе начато внедрение инновационных технологий. Искусственный интеллект "Стальной Дюк" стал виртуальным гидом для жителей области, а новые цифровые платформы "Спільнота" и "Military Hub" активно поддерживают развитие громад, стартапов и туризма.

Блокировка сигнала из Приднестровья

Кроме того, по словам Олега Кипера, продолжается борьба с вражеской пропагандой из-за блокирования нежелательного контента и укрепления сигнала в приграничных районах Одесчины.

Напомним, 28 декабря, на трассе Одесса-Рени в сторону Молдовы и Румынии образовались пробки. Также мы писали, что в Черноморске построят укрытие для лицея за 89 млн грн.

Одесса Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы ЦПАУ генераторы

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