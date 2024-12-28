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Затори на кордонах — яка ситуація на трасі Одеса-Рені сьогодні

28 грудня 2024 09:42
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
На трасі Одеса — Рені та на КПП до Молдови і Румунії затори
Траса Одеса-Рені, яка веде до кордонів в Одеській області. Фото: скриншот
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Станом на ранок суботи, 28 грудня, на трасі Одеса-Рені у бік Молдови та Румунії утворилися затори. Постояти декілька годин доведеться і в чергах на пропускних пунктах.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

У районі пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" спостерігається затор поблизу Маяків та КПП. Ця ділянка дороги, що проходить через Нижньодністровський національний природний парк, позначена як червона. Час у дорозі до Паланки може перевищувати одну годину, а на самому КПП також є черги.

Затори на трасі Одеса-Рені — чи варто їхати за кордон зараз - фото 1
Дорога до Паланки. Фото: скриншот

На пункті пропуску "Старокозаче — Тудора" ситуація ще складніша: вся ділянка дороги до кордону заблокована. 

Траса Одеса-Рені — у напрямку кордонів помітне ускладнення руху - фото 2
Дорога до кордону. Фото: скриншот

Затори до Румунії

На трасі М-15 у південній частині Одеської області помічено незначне скупчення транспорту біля Татарбунар і Сафʼян. Подорож до дунайського кордону через пункт пропуску Орлівка може тривати понад чотирьох годин. Для водіїв доступний альтернативний маршрут через територію Молдови.

Затори на трасі Одеса-Рені — чи варто їхати за кордон зараз - фото 2
Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Мандрівникам рекомендується враховувати поточні затори, планувати маршрут заздалегідь і враховувати можливість затримок.

Більше про перетин кордону

За інформацією прикордонників, 27 грудня південні кордони України з Молдовою (в межах Одеської та Вінницької областей) та з Румунією (в межах Одеської області) перетнули 16 тисячі осіб та 3,6 тисячі транспортних засобів. 

  • З України минулої доби вибули до Молдови 7 300 тисячі осіб, до Румунії 1 100 осіб.
  • До України за минулу добу повернулись з Молдови 6 900 тисячі осіб, з Румунії 660 осіб. З них 4 200 тисячі — громадяни України. 

Пункти пропуску з Молдовою та Румунією працюють в штатному режимі. 

Затори на кордонах — яка ситуація на трасі Одеса-Рені сьогодні - фото 4
Допис прикордонників. Фото: скриншот

Нагадаємо, ми писали, які будуть ціни на проїзд для одеситів у новому році. Також розкрили нові подробиці вбивства леопарда в одеському зоопарку.

Одеса прикордонники затори Новини Одеси черги черги на кордоні

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