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Пробки на границах — какая ситуация на трассе Одесса-Рени сегодня

28 декабря 2024 09:42
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
На трассе Одесса — Рени и на КПП в Молдову и Румынию.
Трасса Одесса-Рени, ведущая к границам в Одесской области. Фото: скриншот
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

По состоянию на утро субботы, 28 декабря, на трассе Одесса-Рени в сторону Молдовы и Румынии образовались пробки. Постоять несколько часов придется и в очередях на пропускных пунктах.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки в Молдову

В районе пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" наблюдается пробка вблизи Маяков и КПП. Этот участок дороги, проходящий через Нижнеднестровский национальный природный парк, обозначен как красный. Время в пути в Паланку может превышать один час, а на самом КПП также есть очереди.

Пробки на трассе Одесса-Рени — стоит ехать за границу сейчас - фото 1
Дорога в Паланку. Фото: скриншот

На пункте пропуска "Старокозачее — Тудора" ситуация еще более сложная: весь участок дороги до границы заблокирован.

Трасса Одесса-Рени — в направлении границ заметное усложнение движения - фото 2
Дорога к границе. Фото: скриншот

Пробки в Румынию

На трассе М-15 в южной части Одесской области отмечено незначительное скопление транспорта возле Татарбунар и Сафьян. Путешествие к дунайской границе через пункт пропуска Орловка может занять более четырех часов. Для водителей доступен альтернативный маршрут по территории Молдовы.

Пробки на трассе Одесса-Рени — стоит ехать за границу сейчас - фото 2
Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Путешественникам рекомендуется учитывать текущие пробки, планировать маршрут заранее и учитывать возможность задержек.

Больше о пересечении границы

По информации пограничников , 27 декабря южные границы Украины с Молдовой (в пределах Одесской и Винницкой областей) и с Румынией (в пределах Одесской области) пересекли 16 тысяч человек и 3,6 тысячи транспортных средств.

  • Из Украины за прошедшие сутки выбыли в Молдову 7 300 тысяч человек, в Румынию 1 100 человек.
  • В Украину за прошедшие сутки вернулись из Молдовы 6 900 тысяч человек, из Румынии 660 человек. Из них 4 200 тысяч - граждане Украины.

Пункты пропуска с Молдовой и Румынией работают в штатном режиме.

Пробки на границах — какая ситуация на трассе Одесса-Рени сегодня - фото 4
Сообщение пограничников. Фото: скриншот

Напомним, мы писали, какими будут цены на проезд для одесситов в новом году. Также раскрыли новые подробности убийства леопарда в одесском зоопарке.

Одесса пограничники пробки Новости Одессы очереди очереди на границе

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