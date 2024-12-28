На трассе Одесса — Рени и на КПП в Молдову и Румынию.

Трасса Одесса-Рени, ведущая к границам в Одесской области. Фото: скриншот

По состоянию на утро субботы, 28 декабря, на трассе Одесса-Рени в сторону Молдовы и Румынии образовались пробки. Постоять несколько часов придется и в очередях на пропускных пунктах.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки в Молдову

В районе пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" наблюдается пробка вблизи Маяков и КПП. Этот участок дороги, проходящий через Нижнеднестровский национальный природный парк, обозначен как красный. Время в пути в Паланку может превышать один час, а на самом КПП также есть очереди.

Дорога в Паланку. Фото: скриншот

На пункте пропуска "Старокозачее — Тудора" ситуация еще более сложная: весь участок дороги до границы заблокирован.

Дорога к границе. Фото: скриншот

Пробки в Румынию

На трассе М-15 в южной части Одесской области отмечено незначительное скопление транспорта возле Татарбунар и Сафьян. Путешествие к дунайской границе через пункт пропуска Орловка может занять более четырех часов. Для водителей доступен альтернативный маршрут по территории Молдовы.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Путешественникам рекомендуется учитывать текущие пробки, планировать маршрут заранее и учитывать возможность задержек.

Больше о пересечении границы

По информации пограничников , 27 декабря южные границы Украины с Молдовой (в пределах Одесской и Винницкой областей) и с Румынией (в пределах Одесской области) пересекли 16 тысяч человек и 3,6 тысячи транспортных средств.

Из Украины за прошедшие сутки выбыли в Молдову 7 300 тысяч человек, в Румынию 1 100 человек.

В Украину за прошедшие сутки вернулись из Молдовы 6 900 тысяч человек, из Румынии 660 человек. Из них 4 200 тысяч - граждане Украины.

Пункты пропуска с Молдовой и Румынией работают в штатном режиме.

Сообщение пограничников. Фото: скриншот

Напомним, мы писали, какими будут цены на проезд для одесситов в новом году. Также раскрыли новые подробности убийства леопарда в одесском зоопарке.