Интенсивное движение на ЧП Паланка-Маяки-Удобное: лучше обходить

Пункт пропуска Паланка — Маяки — Удобное. Фото иллюстративное: ГПСУ

Из-за высокого потока пассажиров и транспорта на пропускном пункте Паланка — Маяки — Удобное в направлении Молдовы наблюдается значительная перегрузка . Пограничная полиция Молдовы принимает меры по упорядочению движения, но рекомендуется выбирать другие маршруты.

Об этом в субботу, 28 декабря, сообщили в Poliția de Frontieră a Republicii.

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Сообщение полиции Молдовы. Фото: скриншот

Пробки на границе с Молдовой

По информации полиции соседней страны, на ЧП Паланка — Маяки — Удобное наблюдается интенсивное движение на выезде в Молдову, что приводит к перегрузке направления на въезд в Республику Молдову. Для обеспечения безопасности и порядка пограничная полиция работает на полную мощность, но рекомендуется заранее планировать пересечение границы.

Для удобства путешественников предлагается использовать альтернативный пункт пропуска — Тудора — Старокозачье. Чтобы избежать задержек, следует воспользоваться онлайн-картами для планирования маршрута. Обновленную информацию о дорожной ситуации можно получить на официальном сайте Пограничной полиции по ссылке.

Ситуация на трассе Одесса-Рени

По данным веб сервиса Google Maps, сейчас очень затруднено движение на трассе Одесса-Рени в пределах села Маяк и КПП, проходящей через Нижнеднестровский национальный природный парк.

Пробки на трассе Одесса-Рени. Фото: скриншот

Напомним, мы писали, какими будут цены на проезд для одесситов в новом году. Также добавим, что Одесчина переходит на альтернативные источники питания.