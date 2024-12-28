Интенсивное движение на ЧП Паланка-Маяки-Удобное: лучше обходить

Молдавские полицейские призывают объезжать "Паланку" — причины
Из-за высокого потока пассажиров и транспорта на пропускном пункте Паланка — Маяки — Удобное в направлении Молдовы наблюдается значительная перегрузка . Пограничная полиция Молдовы принимает меры по упорядочению движения, но рекомендуется выбирать другие маршруты.
Об этом в субботу, 28 декабря, сообщили в Poliția de Frontieră a Republicii.
Пробки на границе с Молдовой
По информации полиции соседней страны, на ЧП Паланка — Маяки — Удобное наблюдается интенсивное движение на выезде в Молдову, что приводит к перегрузке направления на въезд в Республику Молдову. Для обеспечения безопасности и порядка пограничная полиция работает на полную мощность, но рекомендуется заранее планировать пересечение границы.
Для удобства путешественников предлагается использовать альтернативный пункт пропуска — Тудора — Старокозачье. Чтобы избежать задержек, следует воспользоваться онлайн-картами для планирования маршрута. Обновленную информацию о дорожной ситуации можно получить на официальном сайте Пограничной полиции по ссылке.
Ситуация на трассе Одесса-Рени
По данным веб сервиса Google Maps, сейчас очень затруднено движение на трассе Одесса-Рени в пределах села Маяк и КПП, проходящей через Нижнеднестровский национальный природный парк.
Напомним, мы писали, какими будут цены на проезд для одесситов в новом году. Также добавим, что Одесчина переходит на альтернативные источники питания.
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