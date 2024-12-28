Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Молдавские полицейские призывают объезжать "Паланку" — причины arrow

Молдавские полицейские призывают объезжать "Паланку" — причины

28 декабря 2024 13:45
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Интенсивное движение на ЧП Паланка-Маяки-Удобное: лучше обходить
Пункт пропуска Паланка — Маяки — Удобное. Фото иллюстративное: ГПСУ
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Из-за высокого потока пассажиров и транспорта на пропускном пункте Паланка — Маяки — Удобное в направлении Молдовы наблюдается значительная перегрузка . Пограничная полиция Молдовы принимает меры по упорядочению движения, но рекомендуется выбирать другие маршруты.

Об этом в субботу, 28 декабря, сообщили в Poliția de Frontieră a Republicii.

Читайте также:
Молдавские полицейские призывают обходить "Паланку" - причины - фото 1
Сообщение полиции Молдовы. Фото: скриншот

Пробки на границе с Молдовой

По информации полиции соседней страны, на ЧП Паланка — Маяки — Удобное наблюдается интенсивное движение на выезде в Молдову, что приводит к перегрузке направления на въезд в Республику Молдову. Для обеспечения безопасности и порядка пограничная полиция работает на полную мощность, но рекомендуется заранее планировать пересечение границы.

Для удобства путешественников предлагается использовать альтернативный пункт пропуска — Тудора — Старокозачье. Чтобы избежать задержек, следует воспользоваться онлайн-картами для планирования маршрута. Обновленную информацию о дорожной ситуации можно получить на официальном сайте Пограничной полиции по ссылке.

Ситуация на трассе Одесса-Рени

По данным веб сервиса Google Maps, сейчас очень затруднено движение на трассе Одесса-Рени в пределах села Маяк и КПП, проходящей через Нижнеднестровский национальный природный парк.

Молдавские полицейские призывают обходить "Паланку" - причины - фото 2
Пробки на трассе Одесса-Рени. Фото: скриншот

Напомним, мы писали, какими будут цены на проезд для одесситов в новом году. Также добавим, что Одесчина переходит на альтернативные источники питания.

Одесса граница Одесская область пробки очереди на границе выезд за границу

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:16 Работа для женщин — на Одесчине будут обучать водителей автобусов

14:04 РФ скрывает правду о взрыве на железной дороге под Москвой, — ГУР

13:59 Россияне получили смертоносные "подарки" от 3-й ОШБр — видео

13:58 Реал ищет Лунину новый клуб

Text

13:51 Россия эксплуатирует студентов для производства БпЛА, — Юсов

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова - 80x80

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова

13:45 Молдавские полицейские призывают объезжать "Паланку" — причины

13:44 Упущенная возможность — придется ли ФЛП платить ЕСВ в 2025 году

13:41 Украинские бойцы отбили штурм на Краматорском направлении — видео

13:21 Харьковчане порадуются солнцу — прогноз погоды на завтра

13:20 Скорбной колядой почтили Героев во Львове — фоторепортаж

14:16 Работа для женщин — на Одесчине будут обучать водителей автобусов

14:04 РФ скрывает правду о взрыве на железной дороге под Москвой, — ГУР

13:59 Россияне получили смертоносные "подарки" от 3-й ОШБр — видео

13:58 Реал ищет Лунину новый клуб

13:45 Молдавские полицейские призывают объезжать "Паланку" — причины

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова - 80x80

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова

13:44 Упущенная возможность — придется ли ФЛП платить ЕСВ в 2025 году

13:41 Украинские бойцы отбили штурм на Краматорском направлении — видео

13:21 Харьковчане порадуются солнцу — прогноз погоды на завтра

13:20 Скорбной колядой почтили Героев во Львове — фоторепортаж

13:13 Одесчина переходит на альтернативные источники питания

06:59 Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова

06:14 Буковель или Куршевель — на каком курорте отдыхать дешевле

27 декабря 2024

06:40 Обновились цены на чермет в Украине — стоимость лома в декабре

26 декабря 2024

06:40 Цены на золото резко выросли — стоимость в ломбардах в декабре

06:25 Где выгоднее курить — сравнение цен на сигареты в Украине и ЕС

25 декабря 2024

06:40 Цены на латунь — какая стоимость цветных металлов на Рождество

06:22 Аренда дома на Новый год — где в Украине самые дешевые коттеджи

24 декабря 2024
Эксклюзив

21:33 Секреты рождественского стола от Светулика с Привоза — эксклюзив

19:37 Тысяча Зеленского — на что хватило одесситам

06:40 Обновились цены на цветные металлы — стоимость алюминия в Украине

Text

13:51 Россия эксплуатирует студентов для производства БпЛА, — Юсов

Text

00:01 Нардеп объяснил, чем грозит демобилизация военных

27 декабря 2024
Text

22:33 Взрывы звучат в России не просто так — Юсов об ударах дронами

Text

21:29 Нардеп объяснил, что мотивирует бойцов КНДР сдаваться в плен

Text

21:00 Украинские дроны и производство ракет в РФ — интервью с Юсовым

Text

19:01 Нардеп сообщил, от чего получают ранения украинские бойцы

Text

19:00 Что ждет Украину при каденции Трампа — интервью Новини.LIVE

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова - 80x80

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова

Text

17:50 Зеленский ответил на заявления РФ о переговорах — эфир Вечір.LIVE

Text

13:21 Полковник в отставке сказал, почему стоит мобилизовать 18-летних

Text

13:00 Сырский сделал срочное заявление о мобилизации — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке

26 декабря 2024

08:00 Финпомощь от ЮНИСЕФ — кто может получить 11 тыс. грн