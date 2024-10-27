Пробки на трассе Одесса — Рени и очереди на границах сегодня, 27 октября

Трасса Одесса-Рени. Фото: скриншот

Утром 27 октября на трассе Одесса-Рени зафиксированы пробки в направлении южных границ региона. Дорога в Бессарабию, Молдову и Румынию затруднена из-за проверки документов на КПП и большого количества желающих уехать.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки на трассе Одесса-Рени

Так, в сторону Паланки перед КПП, расположенной в пределах Нижнеднестровского национального парка, наблюдается скопление автотранспорта. Этот участок обозначен красным цветом на карте, что указывает на замедленное движение.

Дорога в Паланку. Фото: скриншот

Также есть очереди на пункте пропуска "Старокозачье — Тудора". На картах это направление обозначено оранжевым, что свидетельствует о затрудненном движении.

Дорога к Старокозачьему. Фото: скриншот

Пробки в Орловку

Скопления машин фиксируются и на международной трассе М-15 вблизи Татарбунаров и Измаила, однако их размер не влияет на общий трафик.

Дорога в Орловку. Фото: скриншот

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть" ситуация отличается: очереди на пересечение границы отсутствуют, однако на въезде в Украину образовалась пробка. Этот участок отмечен красным цветом на картах.

Дорога к Рени. Фото: скриншот

Напомним, сегодня, в последнее воскресенье октября, украинцы отмечают День автомобилиста и дорожника.

Также мы писали, что закон, касающийся особенностей налогообложения в условиях военного положения, до сих пор не подписан президентом Владимиром Зеленским.