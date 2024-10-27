Затори на трасі Одеса — Рені та черги на кордонах сьогодні, 27 жовтня

Траса Одеса-Рені. Фото: скриншот

Уранці 27 жовтня на трасі Одеса-Рені зафіксовано затори у напрямку південних кордонів регіону. Дорога до Бессарабії, Молдови та Румунії ускладнена через перевірку документів на КПП та велику кількість охочих виїхати.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на трасі Одеса-Рені

Так, у бік Паланки перед КПП, розташованим у межах Нижньодністровського національного парку, спостерігається скупчення автотранспорту. Ця ділянка позначена червоним кольором на карті, що вказує на уповільнений рух.

Дорога до Паланки. Фото: скриншот

Також є черги на пункті пропуску "Старокозаче — Тудора". На картах цей напрямок позначений помаранчевим, що свідчить про утруднений рух.

Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот

Затори до Орлівки

Скупчення машин фіксуються і на міжнародній трасі М-15 поблизу Татарбунарів та Ізмаїла, однак їхній розмір суттєво не впливає на загальний трафік.

Дорога до Орлівки. Фото: скриншот

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть" ситуація відрізняється: черги на перетин кордону відсутні, однак на в’їзді до України утворився затор. Ця ділянка позначена червоним кольором на картах.

Дорога до Рені. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні, в останню неділю жовтня, українці відзначають День автомобіліста і дорожника.

Також ми писали, що закон, який стосується особливостей оподаткування в умовах воєнного стану, досі не підписаний президентом Володимиром Зеленським.