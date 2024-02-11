Пробки на нескольких участках — как в воскресенье вечером добраться границ на Одесчине

Дорога из Одессы в Паланку. Фото: скриншот

Пробки вечером, 11 февраля, на трассе Одесса — Рени в сторону молдавской границы наблюдаются на нескольких участках. В частности, в пределах Маяк и КПП. В Румынию движение также затруднено.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе Маяк и КПП. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Путешествие в Паланку продлится сегодня более часа. На самом автомобильном пункте пропуска очереди не наблюдаются.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

Кроме того, на международной трассе М-15 на юге Одесской области также зафиксировано небольшое скопление машин у Сараты и Татарбунар. Перед КПП наблюдаются значительные очереди на нескольких участках. Путешествие до пункта пропуска "Орловка", по данным картографического сервиса, составит 4 часа 16 минут.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Цены на топливо

Следует добавить, что за последние сутки изменились цены на топливо на украинских автозаправочных станциях. В воскресенье, 11 февраля, стоимость бензина и дизтоплива не изменилась. Цены на автогаз остались на уровне предыдущего дня.

Больше об авто

Напомним, украинские автолюбители часто ищут возможность купить подержанное авто в Европе, чтобы получить машину, которая не имела пробега по отечественным дорогам, не заправлялась каким-то горючим, регулярно проходила техосмотр и обслуживалась на фирменных СТО. Но даже в странах ЕС вы не застрахованы от обмана, поэтому перед покупкой автомобиль нужно тщательно проверять.

Также мы писали, что в Украине владельцы элитных транспортных средств должны уплатить так называемый "налог на роскошь" в 2024 году. В правительстве назвали модели автомобилей, за которые взимается транспортный налог.