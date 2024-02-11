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Затори на декількох ділянках — як у неділю ввечері дістатися кордонів на Одещині

11 лютого 2024 18:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Затори на декількох ділянках — як у неділю ввечері дістатися кордонів на Одещині
Дорога з Одеси до Паланки. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Затори ввечері, 11 лютого, на трасі Одеса — Рені у бік молдовського кордону спостерігаються на декількох ділянках. Зокрема у межах Маяк та КПП. До Румунії рух також утруднений. 

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Маяк та КПП. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад годину. На самому автомобільному пункті пропуску черги не спостерігаються.

Затори на декількох ділянках — як у неділю ввечері добратися кордонів на Одещині - фото 1
Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Крім того, на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області також зафіксовано невелике скупчення машин біля Сарати та Татарбунарів. Перед самим КПП спостерігаються значні черги на декількох ділянках. Подорож до пункту пропуску "Орлівка", за даними картографічного сервісу, становитиме 4 години 16 хвилин.

Затори на декількох ділянках — як у неділю ввечері добратися кордонів на Одещині - фото 2
Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Ціни на пальне

Варто додати, що за останню добу змінилися ціни на пальне на українських автозаправних станціях. У неділю, 11 лютого, вартість бензину та дизпалива не змінилась. Ціни на автогаз також лишилися на рівні попереднього дня.

Більше про авто

Нагадаємо, українські автолюбителі часто шукають можливість купити вживане авто в Європі, щоб отримати машину, яка не мала пробігу вітчизняними дорогами, не заправлялася абияким пальним, регулярно проходила техогляд та обслуговувалася на фірмових СТО. Але навіть у країнах ЄС ви не застраховані від обману, тому перед купівлею автомобіль потрібно ретельно перевіряти.

Також ми писали, що в Україні власники елітних транспортних засобів мають сплатити так званий "податок на розкіш" у 2024 році. В уряді назвали моделі автомобілів, за які стягують транспортний податок.

Одеса
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Одеська ОДА
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