Пробки на дорогах к границам Одесчины — как в среду добраться до соседних стран

Дорога из Одессы в Паланку. Фото: скришот

В среду, 3 апреля, наблюдаются небольшие пробки на автомобильной трассе Одесса — Рени в направлении молдавской границы. Их размеры не значимы, и ситуация на дороге остается под контролем. Проезд к границе с Румынией также не затруднен.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть незначительная пробка в районе поселка Маяки, а также на КПП, которая размещается в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. В самом автомобильном пункте пропуска очереди не наблюдаются. Путешествие в Паланку продлится сегодня 1 час 4 минуты.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки по направлению Старокозачьего

На контрольном пункте пропуска "Староказачье" наблюдается очередь на пересечение границы. Так, скопление машин может быть протяженностью в несколько километров.

Пробки на Старокозаче. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксированы скопления машин в пределах Сараты, Татарбунар и Сафьян. Перед самым КПП дорога свободна и, по данным картографического сервиса, составит немного больше 4 часов.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Цены на горючее

На автозаправочных станциях снова обновили цены на топливо. Стоимость бензина, а также дизельного горючего продолжает расти. Тем не менее, цены на автогаз остаются на уровне предыдущего дня.

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