Пробки на дорогах к границам Одесчины — как в среду добраться до соседних стран
В среду, 3 апреля, наблюдаются небольшие пробки на автомобильной трассе Одесса — Рени в направлении молдавской границы. Их размеры не значимы, и ситуация на дороге остается под контролем. Проезд к границе с Румынией также не затруднен.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.
Пробки в направлении Паланки
В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть незначительная пробка в районе поселка Маяки, а также на КПП, которая размещается в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. В самом автомобильном пункте пропуска очереди не наблюдаются. Путешествие в Паланку продлится сегодня 1 час 4 минуты.
Пробки по направлению Старокозачьего
На контрольном пункте пропуска "Староказачье" наблюдается очередь на пересечение границы. Так, скопление машин может быть протяженностью в несколько километров.
Пробки на Орловке
На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксированы скопления машин в пределах Сараты, Татарбунар и Сафьян. Перед самым КПП дорога свободна и, по данным картографического сервиса, составит немного больше 4 часов.
Цены на горючее
На автозаправочных станциях снова обновили цены на топливо. Стоимость бензина, а также дизельного горючего продолжает расти. Тем не менее, цены на автогаз остаются на уровне предыдущего дня.
Интересное водителям
Ранее мы писали о рейтинге самых экономичных бензиновых авто в 2024 году. Десятки наиболее экономически эффективных бензиновых автомобилей потребляют менее 5 литров топлива на 100 км пробега. Интересно, что среди попавших в рейтинг машин, только одна — Toyota Aygo X — не является мягким гибридом (MHEV).
Также мы писали, что автомобильные эксперты обнародовали рейтинг недорогих и надежных машин, являющихся лидерами продаж 2024 года. В списке – бюджетные авто до 3 тыс. долларов.
Читайте Новини.LIVE!