Затори на дорогах до кордонів Одещини — як у середу дістатися сусідніх країн

Дорога з Одеси до Паланки. Фото: скришот

У середу, 3 квітня, спостерігаються невеликі затори на автомобільній трасі Одеса — Рені у напрямку молдовського кордону. Їхні розміри не є значущими, і ситуація на дорозі залишається під контролем. Проїзд до кордону з Румунією також не ускладнено.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є незначний затор у районі селища Маяки, а також на КПП, що розміщується у межах Нижньодністровського національного природного парку. На самому автомобільному пункті пропуску черги не спостерігаються. Подорож до Паланки триватиме сьогодні 1 годину 4 хвилини.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори у напрямку Старокозачого

На контрольному пункті пропуску "Старокозаче" спостерігається черга на перетин кордону. Так, скупчення машин може бути довжиною в декілька кілометрів.

Затори на Старокозаче. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин у межах Сарати, Татарбунар та Саф'ян. Перед самим КПП дорога вільна і, за даними картографічного сервісу, становитиме трохи більше 4 годин.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Ціни на пальне

На автозаправних станціях знову оновили ціни на пальне. Вартість бензину, а також дизельного пального продовжує зростати. Проте ціни на автогаз залишаються на рівні попереднього дня.

Цікаве водіям

Раніше ми писали про рейтинг найекономічніших бензинових авто у 2024 році. Десятка найбільш економічно ефективних бензинових автомобілів споживають менш як 5 літрів палива на 100 км пробігу. Цікаво, що серед машин, які потрапили до рейтингу, лише одна — Toyota Aygo X — не є м’яким гібридом (MHEV).



Також ми писали, що автомобільні експерти оприлюднили рейтинг недорогих та надійних машин, що є лідерами продажів 2024 року. У списку — бюджетні авто до 3 тис. доларів.