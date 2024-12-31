Пробки на трассе Одесса-Рени: очереди в Молдову и Румынию сегодня

Пробки на границах — какая ситуация на трассе Одесса-Рени
По состоянию на сегодняшний вечер, 31 декабря, на трассе Одесса-Рени в сторону границ Молдовы и Румынии образовались незначительные пробки. На контрольно-пропускных пунктах Одесской области также наблюдаются очереди на пересечение границы.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.
Пробки в Молдову
Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе Большого Дальника и перед КПП на территории Нижнеднестровского национального парка. Впрочем, осложнения движения незначительны. Перед самой границей очередей практически нет.
Участок в КПП "Староказаче — Тудора" свободен. Пробки и очереди не наблюдаются.
Пробки в Румынию
На международной трассе М-15 на юге Одесской области скопления машин не наблюдаются. Этот участок обозначен на карте синим цветом.
На КПП "Рени — Джюрджюлешть" очередей на выезд из Украины нет.
Напомним, Кабмин обновил правила выезда мужчин за границу. Также мы писали о том, как могут выехать забронированные украинцы.
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