Пробки на трассе Одесса-Рени: очереди в Молдову и Румынию сегодня

Пробки на трассе Одесса-Рени. Фото: скриншот

По состоянию на сегодняшний вечер, 31 декабря, на трассе Одесса-Рени в сторону границ Молдовы и Румынии образовались незначительные пробки. На контрольно-пропускных пунктах Одесской области также наблюдаются очереди на пересечение границы.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

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Пробки в Молдову

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе Большого Дальника и перед КПП на территории Нижнеднестровского национального парка. Впрочем, осложнения движения незначительны. Перед самой границей очередей практически нет.

Дорога в Молдову.

Участок в КПП "Староказаче — Тудора" свободен. Пробки и очереди не наблюдаются.

Пробки в Румынию

На международной трассе М-15 на юге Одесской области скопления машин не наблюдаются. Этот участок обозначен на карте синим цветом.

Дорога в Румынию.

На КПП "Рени — Джюрджюлешть" очередей на выезд из Украины нет.

Напомним, Кабмин обновил правила выезда мужчин за границу. Также мы писали о том, как могут выехать забронированные украинцы.