Затори на трасі Одеса-Рені: черги до Молдови та Румунії сьогодні

Затори на трасі Одеса-Рені. Фото: скриншот

Станом на сьогоднішній вечір, 31 грудня, на трасі Одеса-Рені у бік кордонів Молдови та Румунії утворились незначні затори. На контрольно-пропускних пунктах Одещині також спостерігаються черги на перетин кордону.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Великого Дальника та перед КПП на території Нижньодністровського національного парку. Втім, ускладнення руху незначні. Перед самим кордоном черг практично немає.

Дорога до Молдови. Фото: скриншот

Ділянка до КПП "Старокозаче — Тудора" вільна. Заторів і черг не спостерігається

Затори до Румунії

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області скупчення машин не спостерігаються. Ця ділянка позначена на карті синім кольором.

Дорога до Румунії. Фото: скриншот

Натомість на КПП "Рені — Джюрджюлешть" черг на виїзд з України немає.

Нагадаємо, Кабмін оновив правила виїзду чоловіків за кордон. Також ми писали про те, як можуть виїхати заброньовані українці.