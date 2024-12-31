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Затори на кордонах — яка ситуація на трасі Одеса-Рені

31 грудня 2024 17:19
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Затори на трасі Одеса-Рені: черги до Молдови та Румунії сьогодні
Затори на трасі Одеса-Рені. Фото: скриншот
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Станом на сьогоднішній вечір, 31 грудня, на трасі Одеса-Рені у бік кордонів Молдови та Румунії утворились незначні затори. На контрольно-пропускних пунктах Одещині також спостерігаються черги на перетин кордону. 

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Великого Дальника та перед КПП на території Нижньодністровського національного парку. Втім, ускладнення руху незначні. Перед самим кордоном черг практично немає.

Затори до Молдови та черги — яка ситуація з КПП на Одещині - фото 1
Дорога до Молдови. Фото: скриншот

Ділянка до КПП "Старокозаче — Тудора" вільна. Заторів і черг не спостерігається

Затори до Румунії

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області скупчення машин не спостерігаються. Ця ділянка позначена на карті синім кольором.

Затори до Молдови та черги — яка ситуація з КПП на Одещині - фото 2
Дорога до Румунії. Фото: скриншот

Натомість на КПП "Рені — Джюрджюлешть" черг на виїзд з України немає.

Нагадаємо, Кабмін оновив правила виїзду чоловіків за кордон. Також ми писали про те, як можуть виїхати заброньовані українці. 

Одеса кордон авто Одеська область затори виїзд за кордон

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