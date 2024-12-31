Затори на трасі Одеса-Рені: черги до Молдови та Румунії сьогодні

Затори на кордонах — яка ситуація на трасі Одеса-Рені
Станом на сьогоднішній вечір, 31 грудня, на трасі Одеса-Рені у бік кордонів Молдови та Румунії утворились незначні затори. На контрольно-пропускних пунктах Одещині також спостерігаються черги на перетин кордону.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори до Молдови
Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Великого Дальника та перед КПП на території Нижньодністровського національного парку. Втім, ускладнення руху незначні. Перед самим кордоном черг практично немає.
Ділянка до КПП "Старокозаче — Тудора" вільна. Заторів і черг не спостерігається
Затори до Румунії
Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області скупчення машин не спостерігаються. Ця ділянка позначена на карті синім кольором.
Натомість на КПП "Рені — Джюрджюлешть" черг на виїзд з України немає.
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