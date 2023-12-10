Пробки на границах — какая ситуация с КПП в Одесской области вечером 10 декабря

Актуальна ситуация на пункте пропуска Паланка – Маяки – Удобное. Фото: онлайн-камеры

По состоянию на вечер 10 декабря на пункте пропуска "Паланка - Маяки - Удобное" наблюдается значительное скопление машин, сейчас пробка до границы составляет несколько километров. В Румынию движение тоже затруднено, на международной трассе произошло ДТП.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

Сейчас есть пробка в районе Двух Столбов и перед КПП. Этот участок дороги становится все краснее. Путешествие в Паланку продлится сегодня вечером более часа. Также придется постоять в очереди на границе. Там собралось большое количество легковых автомобилей и фур.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

Чтобы добраться до Румынии, тоже придется постоять в пробках. На международной трассе М-18 на юге Одесской области наблюдаются пробки возле Сараты. Также на трассе произошла авария, что тоже усложнит движение. Путешествие на дунайскую границу составит 4 часа 30 минут.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

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