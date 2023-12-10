Затори на кордонах — яка ситуація з КПП на Одещині ввечері 10 грудня

Актуальна ситуація на пункті пропуску Паланка — Маяки — Удобне. Фото: онлайн-камери

Станом на вечір 10 грудня на пункті пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" спостерігається значне скупчення машин, наразі затор до кордону становить декілька кілометрів. До Румунії рух теж ускладнено, на міжнародній трасі сталося ДТП.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі є затор у районі Двох Стовпів та перед КПП. Ця ділянка дороги дедалі червонішає. Подорож до Паланки триватиме сьогодні ввечері понад годину. Також доведеться постояти в черзі на кордоні. Там наразі зібралась велика кількість легкових автівок та фур.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Щоб дістатися до Румунії, теж доведеться постояти у заторах. Наразі на міжнародній трасі М-18 на півдні Одеської області спостерігаються затори біля Сарати. Також на трасі сталася аварія, що теж ускладнить рух. Подорож до дунайського кордону становитиме 4 години 30 хвилин.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Цікаво водіям

Нагадаємо, на українських автозаправних станціях оновилася вартість пального. У суботу, 9 грудня, середні ціни на дизпальне, автогаз та бензин в Україні знову істотно знизилися. Навіть вартість автогазу після досить тривалого підвищення наразі знизилася. Найбільше здешевшав A-92 — в середньому більш ніж на 70 копійок.

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