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Пробки на границах — какая ситуация с КПП на Одесчине вечером 16 декабря

16 декабря 2023 18:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Пробки на границах — какая ситуация с КПП на Одесчине вечером 16 декабря
Карта очередей на КПП "Паланка - Маяки - Удобное". Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

По состоянию на вечер 16 декабря на пункте пропуска "Паланка - Маяки - Удобное" наблюдается значительное скопление машин, сейчас пробка до границы составляет несколько километров. В Румынию движение тоже затруднено.

Об этом Новости.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

Сейчас есть пробка в районе Двух Столбов и перед КПП. Этот участок дороги становится все краснее. Путешествие в Паланку продлится сегодня вечером более часа. Также придется постоять в очереди на границе. Там собралось большое количество легковых автомобилей и фур.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

Чтобы добраться до Румынии, тоже придется постоять в пробках. На международной трассе М-18 на юге Одесской области наблюдаются пробки возле Сараты и очереди на самом КПП "Орловка". Путешествие на дунайскую границу составит 4 часа 36 минут.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

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