Пробки на границах — какая ситуация с КПП на Одесчине вечером 16 декабря
По состоянию на вечер 16 декабря на пункте пропуска "Паланка - Маяки - Удобное" наблюдается значительное скопление машин, сейчас пробка до границы составляет несколько километров. В Румынию движение тоже затруднено.
Об этом Новости.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.
Пробки на Паланку
Сейчас есть пробка в районе Двух Столбов и перед КПП. Этот участок дороги становится все краснее. Путешествие в Паланку продлится сегодня вечером более часа. Также придется постоять в очереди на границе. Там собралось большое количество легковых автомобилей и фур.
Пробки на Орловке
Чтобы добраться до Румынии, тоже придется постоять в пробках. На международной трассе М-18 на юге Одесской области наблюдаются пробки возле Сараты и очереди на самом КПП "Орловка". Путешествие на дунайскую границу составит 4 часа 36 минут.
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