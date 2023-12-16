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Затори на кордонах — яка ситуація з КПП на Одещині ввечері 16 грудня

16 грудня 2023 18:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Затори на кордонах — яка ситуація з КПП на Одещині ввечері 16 грудня
Карта черг на КПП "Паланка — Маяки — Удобне". Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Станом на вечір 16 грудня на пункті пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" спостерігається значне скупчення машин, наразі затор до кордону становить декілька кілометрів. До Румунії рух теж ускладнено.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі є затор у районі Двох Стовпів та перед КПП. Ця ділянка дороги дедалі червонішає. Подорож до Паланки триватиме сьогодні ввечері понад годину. Також доведеться постояти в черзі на кордоні. Там наразі зібралась велика кількість легкових автівок та фур. 

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Щоб дістатися до Румунії, теж доведеться постояти у заторах. Наразі на міжнародній трасі М-18 на півдні Одеської області спостерігаються затори біля Сарати та черги на самому КПП "Орлівка". Подорож до дунайського кордону становитиме 4 години 36 хвилин. 

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Більше про авто

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