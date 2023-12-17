Пробки на границах — какая ситуация с КПП в Одесской области вечером 17 декабря
На сегодняшний вечер, 18 декабря, появилась новая информация о пересечении южной границы с Молдовой и Румынией. При планировании поездок следует учитывать возможность пробок на трассе Одесса-Рени.
Об этом Новости.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.
Пробки на Паланку
Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе Маяк и перед КПП. Этот участок дороги становится все краснее. Путешествие в Паланку продлится сегодня вечером более часа. Очередей на самой границе нет.
Пробки на Орловке
А вот, чтобы добраться до Румынии, не придется стоять в пробках совсем. Путешествие на дунайскую границу составит 4 часа 24 минуты.
Больше об авто
Напомним, немецкий экспертный концерн TÜV Sud проанализировал данные техосмотра 10 млн автомобилей, на основе чего составил рейтинг самых надежных моделей машин. Актуальность исследования состоит в том, что средний возраст автопарка в Германии достиг нового исторического максимума – 10 лет.
Добавим, если вам нужна простая машина на каждый день для рабочих поездок, возможно, не стоит тратить для этой цели большие деньги. Эксперты советуют присмотреться к надежным подержанным моделям стоимостью до 250 тыс. грн.
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