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Затори на кордонах — яка ситуація з КПП на Одещині ввечері 17 грудня

17 грудня 2023 18:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Затори на кордонах — яка ситуація з КПП на Одещині ввечері 17 грудня
Карта заторів на КПП "Паланка — Маяки — Удобне". Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Станом на сьогоднішній вечір, 18 грудня, з'явилася нова інформація щодо перетину південного кордону з Молдовою та Румунією. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість заторів на трасі Одеса-Рені.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Маяк та перед КПП. Ця ділянка дороги дедалі червонішає. Подорож до Паланки триватиме сьогодні ввечері понад годину. Черг на самому кордоні немає.

Актуальна ситуація на пункті пропуску Паланка — Маяки — Удобне. Фото: онлайн-камери
Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

А ось щоб дістатися до Румунії, не доведеться стояти у заторах зовсім. Подорож до дунайського кордону становитиме 4 години 24 хвилини. 

Більше про авто

Нагадаємо, німецький експертний концерн TÜV Sud проаналізував дані техогляду 10 млн автомобілів, на основі чого склав рейтинг найнадійніших моделей машин. Актуальність дослідження полягає в тому, що середній вік автопарку в Німеччині досяг нового історичного максимуму — 10 років.

Додамо, якщо вам потрібна проста машина на кожний день для робочих поїздок, можливо не варто витрачати для цієї мети великі гроші. Експерти радять придивитися до надійних вживаних моделей вартістю до 250 тис. грн.

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