Затори на кордонах — яка ситуація з КПП на Одещині ввечері 17 грудня

Карта заторів на КПП "Паланка — Маяки — Удобне". Фото: скриншот

Станом на сьогоднішній вечір, 18 грудня, з'явилася нова інформація щодо перетину південного кордону з Молдовою та Румунією. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість заторів на трасі Одеса-Рені.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Маяк та перед КПП. Ця ділянка дороги дедалі червонішає. Подорож до Паланки триватиме сьогодні ввечері понад годину. Черг на самому кордоні немає.

Актуальна ситуація на пункті пропуску Паланка — Маяки — Удобне. Фото: онлайн-камери

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

А ось щоб дістатися до Румунії, не доведеться стояти у заторах зовсім. Подорож до дунайського кордону становитиме 4 години 24 хвилини.

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