Пробки на границах — какая ситуация с КПП в Одесской области вечером 23 декабря
На сегодняшний вечер, 23 декабря, появилась новая информация о пересечении южной границы с Молдовой и Румынией. При планировании поездок следует учитывать значительные пробки на трассе Одесса-Рени.
Об этом Новости.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.
Пробки на Паланку
Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе Двух столбов, Маяк и перед КПП. Этот участок дороги становится все краснее. Наблюдается более пяти километров пробки. Путешествие в Паланку продлится сегодня вечером почти два часа. Также есть очереди на границе.
Пробки на Орловке
Сегодня, чтобы добраться до Румынии, тоже нужно постоять в очередях. На международной трассе М-18 на юге Одесской области наблюдаются пробки возле Сараты и в пределах села Холмское. Путешествие на дунайскую границу продлится сегодня почти пять часов. Также есть альтернативный маршрут, почти полностью пролегающий через территорию Молдовы.
Напомним, по состоянию на 23 декабря появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
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