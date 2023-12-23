Пробки на границах — какая ситуация с КПП в Одесской области вечером 23 декабря

Карта пробок на КПП "Паланка - Маяки — Удобное". Фото: скриншот

На сегодняшний вечер, 23 декабря, появилась новая информация о пересечении южной границы с Молдовой и Румынией. При планировании поездок следует учитывать значительные пробки на трассе Одесса-Рени.

Об этом Новости.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе Двух столбов, Маяк и перед КПП. Этот участок дороги становится все краснее. Наблюдается более пяти километров пробки. Путешествие в Паланку продлится сегодня вечером почти два часа. Также есть очереди на границе.

Актуальна ситуация на пункте пропуска Паланка – Маяки – Удобное. Фото: онлайн-камеры

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

Сегодня, чтобы добраться до Румынии, тоже нужно постоять в очередях. На международной трассе М-18 на юге Одесской области наблюдаются пробки возле Сараты и в пределах села Холмское. Путешествие на дунайскую границу продлится сегодня почти пять часов. Также есть альтернативный маршрут, почти полностью пролегающий через территорию Молдовы.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Напомним, по состоянию на 23 декабря появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.