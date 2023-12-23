Затори на кордонах — яка ситуація з КПП на Одещині ввечері 23 грудня
Станом на сьогоднішній вечір, 23 грудня, з'явилася нова інформація щодо перетину південного кордону з Молдовою та Румунією. При плануванні поїздок слід ураховувати значні затори на трасі Одеса-Рені.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори на Паланку
Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Двох стовпів, Маяк та перед КПП. Ця ділянка дороги дедалі червонішає. Спостерігається понад п'ять кілометрів затору. Подорож до Паланки триватиме сьогодні ввечері майже дві години. Також є черги на самому кордоні.
Затори на Орлівку
Сьогодні, щоб дістатися до Румунії, теж потрібно постояти у чергах. Наразі на міжнародній трасі М-18 на півдні Одеської області спостерігаються затори біля Сарати та у межах села Холмське. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні майже п'ять годин. Також є альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає через територію Молдови.
Нагадаємо, станом на 23 грудня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.
Читайте Новини.LIVE!