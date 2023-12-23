Затори на кордонах — яка ситуація з КПП на Одещині ввечері 23 грудня

Карта заторів на КПП "Паланка — Маяки — Удобне". Фото: скриншот

Станом на сьогоднішній вечір, 23 грудня, з'явилася нова інформація щодо перетину південного кордону з Молдовою та Румунією. При плануванні поїздок слід ураховувати значні затори на трасі Одеса-Рені.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Двох стовпів, Маяк та перед КПП. Ця ділянка дороги дедалі червонішає. Спостерігається понад п'ять кілометрів затору. Подорож до Паланки триватиме сьогодні ввечері майже дві години. Також є черги на самому кордоні.

Актуальна ситуація на пункті пропуску Паланка — Маяки — Удобне. Фото: онлайн-камери

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Сьогодні, щоб дістатися до Румунії, теж потрібно постояти у чергах. Наразі на міжнародній трасі М-18 на півдні Одеської області спостерігаються затори біля Сарати та у межах села Холмське. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні майже п'ять годин. Також є альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає через територію Молдови.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Нагадаємо, станом на 23 грудня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.