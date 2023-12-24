Пробки на границах — какая ситуация с КПП в Одесской области вечером 24 декабря
На сегодняшний вечер, 23 декабря, появилась новая информация о пересечении южной границы с Молдовой и Румынией. При планировании поездок следует учитывать, что затруднено движение из-за ДТП на трассе Одесса – Рени.
Об этом Новости.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.
Пробки на Паланку
Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка - Маяки - Удобное" есть пробка в районе Сухого Лимана и перед КПП. На последнем участке, по данным карт, произошло ДТП. Путешествие в Паланку продлится сегодня вечером более часа. Также есть очереди на границе.
Пробки на Орловке
На международной трассе М-18 на юге Одесской области пробок совсем нет, поэтому до границы с Румынией будет добраться не сложно. Путешествие на дунайскую границу продлится сегодня четыре часа. Также есть альтернативный маршрут, почти полностью пролегающий через территорию Молдовы.
Напомним, на украинских автозаправочных станциях обновилась стоимость горючего. В воскресенье 24 декабря средние цены на автогаз и дизель в Украине значительно упали. Такая же ситуация и со стоимостью бензина — средний ценник на этот вид топлива существенно снизился.
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