Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Пробки на границах — какая ситуация с КПП в Одесской области вечером 24 декабря arrow

Пробки на границах — какая ситуация с КПП в Одесской области вечером 24 декабря

24 декабря 2023 18:05
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Пробки на границах — какая ситуация с КПП в Одесской области вечером 24 декабря
Карта пробок на КПП "Паланка - Маяки - Удобное". Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

На сегодняшний вечер, 23 декабря, появилась новая информация о пересечении южной границы с Молдовой и Румынией. При планировании поездок следует учитывать, что затруднено движение из-за ДТП на трассе Одесса – Рени.

Об этом Новости.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки на Паланку

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка - Маяки - Удобное" есть пробка в районе Сухого Лимана и перед КПП. На последнем участке, по данным карт, произошло ДТП. Путешествие в Паланку продлится сегодня вечером более часа. Также есть очереди на границе.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-18 на юге Одесской области пробок совсем нет, поэтому до границы с Румынией будет добраться не сложно. Путешествие на дунайскую границу продлится сегодня четыре часа. Также есть альтернативный маршрут, почти полностью пролегающий через территорию Молдовы.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Напомним, на украинских автозаправочных станциях обновилась стоимость горючего. В воскресенье 24 декабря средние цены на автогаз и дизель в Украине значительно упали. Такая же ситуация и со стоимостью бензина — средний ценник на этот вид топлива существенно снизился.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию - 80x80

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию

Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

Актуальное по теме