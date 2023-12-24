Пробки на границах — какая ситуация с КПП в Одесской области вечером 24 декабря

Карта пробок на КПП "Паланка - Маяки - Удобное". Фото: скриншот

На сегодняшний вечер, 23 декабря, появилась новая информация о пересечении южной границы с Молдовой и Румынией. При планировании поездок следует учитывать, что затруднено движение из-за ДТП на трассе Одесса – Рени.

Об этом Новости.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка - Маяки - Удобное" есть пробка в районе Сухого Лимана и перед КПП. На последнем участке, по данным карт, произошло ДТП. Путешествие в Паланку продлится сегодня вечером более часа. Также есть очереди на границе.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-18 на юге Одесской области пробок совсем нет, поэтому до границы с Румынией будет добраться не сложно. Путешествие на дунайскую границу продлится сегодня четыре часа. Также есть альтернативный маршрут, почти полностью пролегающий через территорию Молдовы.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Напомним, на украинских автозаправочных станциях обновилась стоимость горючего. В воскресенье 24 декабря средние цены на автогаз и дизель в Украине значительно упали. Такая же ситуация и со стоимостью бензина — средний ценник на этот вид топлива существенно снизился.