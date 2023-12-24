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Затори на кордонах — яка ситуація з КПП на Одещині ввечері 24 грудня

24 грудня 2023 18:05
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Затори на кордонах — яка ситуація з КПП на Одещині ввечері 24 грудня
Карта заторів на КПП "Паланка — Маяки — Удобне". Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Станом на сьогоднішній вечір, 24 грудня, з'явилася нова інформація щодо перетину південного кордону з Молдовою та Румунією. При плануванні поїздок слід враховувати, що ускладнений рух через ДТП на трасі Одеса — Рені.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Сухого Лиману та перед КПП. На останній ділянці, за даними карт, сталося ДТП. Подорож до Паланки триватиме сьогодні ввечері понад годину. Також є черги на самому кордоні.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі М-18 на півдні Одеської області заторів зовсім нема, тому до кордону з Румунією буде дістатися не склад. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні  чотири години. Також є альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає через територію Молдови. 

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Нагадаємо, на українських автозаправних станціях оновилась вартість пального. У неділю, 24 грудня, середні ціни на автогаз та дизель в Україні значно впали. Така ж ситуація і з вартістю на бензин — середній цінник на цей вид пального суттєво знизився.

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