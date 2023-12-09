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Пробки на границах — какая ситуация с КПП на Одесчине вечером 9 декабря

9 декабря 2023 17:55
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Пробки на границах — какая ситуация с КПП на Одесчине вечером 9 декабря
Актуальна ситуация на пункте пропуска Паланка – Маяки – Удобное. Фото: онлайн-камеры
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

По состоянию на вечер 9 декабря возле КПП "Паланка — Маяки — Удобное" наблюдается значительное скопление машин, сейчас пробка до границы составляет несколько километров. В Румынию движение тоже затруднено.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

Сейчас есть пробка за Большим Дальником, в районе Нижнеднестровского национального природного парка и перед КПП. Этот участок дороги становится все краснее. Путешествие в Паланку продлится сегодня почти два часа. Также придется постоять в очереди на границе. Там собралось большое количество легковых автомобилей и фур.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

Чтобы добраться до Румынии, тоже придется постоять в пробках. На международной трассе М-18 на юге Одесской области наблюдаются пробки возле Сараты и в районе села Холмское. Путешествие на дунайскую границу составит 4 часа 36 минут.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Интересно водителям

Напомним, на украинских автозаправочных станциях обновилась стоимость горючего. В субботу, 9 декабря, средние цены на дизтопливо, автогаз и бензин в Украине снова существенно снизились. Даже стоимость автогаза после достаточно продолжительного повышения снизилась. Больше всего подешевел A-92 — в среднем более 70 копеек.

Ранее мы рассказали, какими поломками авто грозит морозом и как их избежать. Езда на непрогретом автомобиле зимой может привести к серьезным поломкам дорогих в ремонте агрегатов. Технический эксперт компании Autolist Артем Вайпан рассказал, какие детали и механизмы машины находятся в зоне риска.

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