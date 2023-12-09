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Затори на кордонах — яка ситуація з КПП на Одещині ввечері 9 грудня

9 грудня 2023 17:55
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Затори на кордонах — яка ситуація з КПП на Одещині ввечері 9 грудня
Актуальна ситуація на пункті пропуску Паланка — Маяки — Удобне. Фото: онлайн-камери
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Станом на вечір 9 грудня біля КПП "Паланка — Маяки — Удобне" спостерігається значне скупчення машин, наразі затор до кордону складає декілька кілометрів. До Румунії рух теж ускладнено.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі є затор за Великим Дальником, у районі Нижньодністровського національного природного парку та перед КПП. Ця ділянка дороги дедалі червонішає. Подорож до Паланки триватиме сьогодні майже дві години. Також доведеться постояти в черзі на кордоні. Там наразі зібралась велика кількість легкових автівок та фур.  

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Щоб дістатися до Румунії, теж доведеться постояти у заторах. Наразі на міжнародній трасі М-18 на півдні Одеської області спостерігаються затори біля Сарати та у районі села Холмське. Подорож до дунайського кордону становитиме 4 години 36 хвилини. 

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Цікаво водіям

Нагадаємо, на українських автозаправних станціях оновилася вартість пального. У суботу, 9 грудня, середні ціни на дизпальне, автогаз та бензин в Україні знову істотно знизилися. Навіть вартість автогазу після досить тривалого підвищення наразі знизилася. Найбільше здешевшав A-92 — в середньому більш ніж на 70 копійок.

Раніше ми розповіли, якими поломками авто загрожує мороз та як їх уникнути. Їзда на непрогрітому автомобілі взимку може призвести до серйозних поломок дорогих у ремонті агрегатів. Технічний експерт компанії Autolist Артем Вайпан розповів, які деталі та механізми машини перебувають у зоні ризику.

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